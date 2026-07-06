Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 06
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
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|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.07.26
|IE000CCQKXXX
|3,701,640.00
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|49,726.27
|9.9353
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|GBP
|0
|50,110.85
|10.0222
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