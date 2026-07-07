Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 07
[07.07.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE00BN4GXXXX
|4,494,684.00
|EUR
|0
|44,835,947.40
|9.9753
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE00BN4GXXXX
|45,280.00
|SEK
|0
|4,524,129.59
|99.9145
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE00BMQ5YXXX
|478,600.00
|EUR
|0
|54,595,068.47
|114.0724
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0007W7MXXX
|973,257.00
|EUR
|0
|9,886,757.53
|10.1584
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0008C3GXXX
|19,934.00
|GBP
|0
|199,321.53
|9.9991
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000JL9SXXX
|132,971.00
|USD
|0
|1,631,944.72
|12.2729
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|428,410,670.65
|115.1921
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000LSFKXXX
|716,306.00
|GBP
|0
|7,264,383.76
|10.141
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000LH4DXXX
|28,940.00
|EUR
|0
|332,776.48
|11.4988
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000WXLHXXX
|1,013,673.00
|EUR
|0
|11,019,765.78
|10.8711
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000P7C7XXX
|73,581.00
|GBP
|0
|832,640.90
|11.316
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000CV0WXXX
|7,500,000.00
|JPY
|0
|1,192,753,221.84
|159.0338
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0002A3VXXX
|3,090,128.00
|EUR
|0
|44,073,424.09
|14.2627
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|33,038,790.50
|10.6226
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|396,364.37
|10.3147
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0008B0OXXX
|32,925.00
|GBP
|0
|327,167.03
|9.9367
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000CCQKXXX
|3,701,640.00
|EUR
|0
|37,960,994.80
|10.2552
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000I8CRXXX
|5,005.00
|EUR
|0
|49,741.55
|9.9384
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,127.45
|10.0255
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0009ZTLXXX
|310,000.00
|USD
|0
|3,731,360.35
|12.0366
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000Y3FZXXX
|521,000.00
|USD
|0
|5,858,133.29
|11.244
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000J8RGXXX
|134,282.00
|USD
|0
|1,356,549.36
|10.1022
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000P9STXXX
|1,947,662.00
|MXN
|0
|1,997,827,118.86
|1025.7566
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