Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 07
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|33,038,790.50
|10.6226
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|396,364.37
|10.3147
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.07.26
|IE0008B0OXXX
|32,925.00
|GBP
|0
|327,167.03
|9.9367
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