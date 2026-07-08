Basel/Zürich - Der Industriekonzern ABB und die Diagnostiksparte von Roche haben eine globale Zusammenarbeit zur Entwicklung neuer Robotiklösungen für klinische Labore vereinbart. Ziel der Kooperation sei es, Laborabläufe durch den Einsatz intelligenter Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI) effizienter und flexibler zu gestalten sowie stärker zu vernetzen, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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