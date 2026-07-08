Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 08
[08.07.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.07.26
|IE000LZC9XXX
|5,626,283.00
|USD
|1239270
|46,525,058.41
|8.2692
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.07.26
|IE000DOZYXXX
|2,971,385.00
|EUR
|135000
|16,358,235.80
|5.5053
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.07.26
|IE000GETKXXX
|29,001.00
|GBP
|0
|320,134.06
|11.0387
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.07.26
|IE000XIITXXX
|33,879.00
|GBP
|0
|270,118.64
|7.973
© 2026 PR Newswire