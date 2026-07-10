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PR Newswire
10.07.2026 08:54 Uhr
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Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 10

[10.07.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE00BN4GXXXX 4,614,684.00 EUR 0 45,813,918.77 9.9279
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE00BN4GXXXX 45,280.00 SEK 0 4,502,404.62 99.4347
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE00BMQ5YXXX 478,600.00 EUR 0 54,572,114.96 114.0245
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0007W7MXXX 973,257.00 EUR 0 9,884,930.41 10.1565
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0008C3GXXX 19,934.00 GBP 0 199,281.62 9.9971
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000JL9SXXX 132,971.00 USD 0 1,628,839.39 12.2496
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000BQ3SXXX 3,719,099.00 SEK 0 427,314,758.70 114.8974
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000LSFKXXX 716,306.00 GBP 0 7,247,682.71 10.118
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000LH4DXXX 28,940.00 EUR 0 331,937.07 11.4698
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000WXLHXXX 1,013,673.00 EUR 0 11,019,465.77 10.8708
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000P7C7XXX 73,581.00 GBP 0 832,786.69 11.318
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000CV0WXXX 7,500,000.00 JPY 0 1,176,836,125.29 156.9115
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0002A3VXXX 3,090,128.00 EUR 0 43,447,592.38 14.0601
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000YMBLXXX 3,110,246.00 USD 0 32,882,747.84 10.5724
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000RH1ZXXX 38,427.00 USD 0 394,492.34 10.266
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0008B0OXXX 32,925.00 GBP 0 325,640.77 9.8904
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000CCQKXXX 3,542,932.00 EUR 0 36,330,957.36 10.2545
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000I8CRXXX 13,991.00 EUR 0 139,038.14 9.9377
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0002P9KXXX 5,000.00 GBP 0 50,134.13 10.0268
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE0009ZTLXXX 310,000.00 USD 0 3,760,818.94 12.1317
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000Y3FZXXX 521,000.00 USD 0 5,843,200.27 11.2154
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000J8RGXXX 134,282.00 USD 0 1,345,110.24 10.0171
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.07.26 IE000P9STXXX 1,947,662.00 MXN 0 1,981,610,198.12 1017.4302
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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