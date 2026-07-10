Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 10
[10.07.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE00BN4GXXXX
|4,614,684.00
|EUR
|0
|45,813,918.77
|9.9279
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE00BN4GXXXX
|45,280.00
|SEK
|0
|4,502,404.62
|99.4347
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE00BMQ5YXXX
|478,600.00
|EUR
|0
|54,572,114.96
|114.0245
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0007W7MXXX
|973,257.00
|EUR
|0
|9,884,930.41
|10.1565
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0008C3GXXX
|19,934.00
|GBP
|0
|199,281.62
|9.9971
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000JL9SXXX
|132,971.00
|USD
|0
|1,628,839.39
|12.2496
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|427,314,758.70
|114.8974
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000LSFKXXX
|716,306.00
|GBP
|0
|7,247,682.71
|10.118
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000LH4DXXX
|28,940.00
|EUR
|0
|331,937.07
|11.4698
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000WXLHXXX
|1,013,673.00
|EUR
|0
|11,019,465.77
|10.8708
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000P7C7XXX
|73,581.00
|GBP
|0
|832,786.69
|11.318
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000CV0WXXX
|7,500,000.00
|JPY
|0
|1,176,836,125.29
|156.9115
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0002A3VXXX
|3,090,128.00
|EUR
|0
|43,447,592.38
|14.0601
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|32,882,747.84
|10.5724
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|394,492.34
|10.266
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0008B0OXXX
|32,925.00
|GBP
|0
|325,640.77
|9.8904
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000CCQKXXX
|3,542,932.00
|EUR
|0
|36,330,957.36
|10.2545
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000I8CRXXX
|13,991.00
|EUR
|0
|139,038.14
|9.9377
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,134.13
|10.0268
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE0009ZTLXXX
|310,000.00
|USD
|0
|3,760,818.94
|12.1317
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000Y3FZXXX
|521,000.00
|USD
|0
|5,843,200.27
|11.2154
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000J8RGXXX
|134,282.00
|USD
|0
|1,345,110.24
|10.0171
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.07.26
|IE000P9STXXX
|1,947,662.00
|MXN
|0
|1,981,610,198.12
|1017.4302
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