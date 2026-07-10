Wiesbaden (ots) -
Die am 10.07.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund einer falschen Jahreszahl im 1.Absatz korrigiert werden. Die Korrektur ist fett hervorgehoben.
Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6312020
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