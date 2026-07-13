POS-Transaction in Own Shares -3

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 13-Jul-2026 / 10:07 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 13 July 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 7 July 2026 to 10 July 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 7 July 2026 LSE 169.3034p 15,643 169.6000p 168.8000p 8 July 2026 LSE 166.9245p 33,999 168.4000p 165.0000p 9 July 2026 LSE 167.5123p 36,000 170.2000p 165.2000p 10 July 2026 LSE 173.6666p 33,897 175.4000p 171.6000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,279,579 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,461,997 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,461,997 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 07 July 2026 442 169.60 10:29:22 00404955667TRLO1 XLON 07 July 2026 464 169.60 14:57:56 00405005482TRLO1 XLON 07 July 2026 162 169.20 15:05:29 00405006053TRLO1 XLON 07 July 2026 7 169.20 15:05:29 00405006054TRLO1 XLON 07 July 2026 286 169.20 15:05:29 00405006055TRLO1 XLON 07 July 2026 460 169.00 15:10:30 00405006374TRLO1 XLON 07 July 2026 449 168.80 15:15:27 00405006708TRLO1 XLON 07 July 2026 446 169.20 15:19:29 00405007068TRLO1 XLON 07 July 2026 481 169.00 15:23:14 00405007300TRLO1 XLON 07 July 2026 304 168.80 15:26:27 00405007496TRLO1 XLON 07 July 2026 660 168.80 15:26:27 00405007497TRLO1 XLON 07 July 2026 447 168.80 15:40:20 00405008374TRLO1 XLON 07 July 2026 221 169.00 15:40:20 00405008375TRLO1 XLON 07 July 2026 463 169.40 15:55:09 00405009726TRLO1 XLON 07 July 2026 480 169.60 15:55:58 00405009792TRLO1 XLON 07 July 2026 472 169.40 15:56:24 00405009817TRLO1 XLON 07 July 2026 4800 169.40 15:56:26 00405009820TRLO1 XLON 07 July 2026 443 169.00 15:56:28 00405009834TRLO1 XLON 07 July 2026 68 169.20 15:56:29 00405009835TRLO1 XLON 07 July 2026 485 169.00 15:56:35 00405009851TRLO1 XLON 07 July 2026 929 169.40 16:05:02 00405010666TRLO1 XLON 07 July 2026 885 169.40 16:05:03 00405010667TRLO1 XLON 07 July 2026 885 169.60 16:05:03 00405010668TRLO1 XLON 07 July 2026 904 169.60 16:17:12 00405011634TRLO1 XLON 08 July 2026 468 167.40 08:20:33 00405211865TRLO1 XLON 08 July 2026 462 167.40 08:20:33 00405211866TRLO1 XLON 08 July 2026 463 167.40 08:20:33 00405211872TRLO1 XLON 08 July 2026 453 167.60 08:20:44 00405212171TRLO1 XLON 08 July 2026 474 167.60 08:27:33 00405219351TRLO1 XLON 08 July 2026 460 166.40 08:40:02 00405239534TRLO1 XLON 08 July 2026 481 166.20 08:53:33 00405254950TRLO1 XLON 08 July 2026 465 166.00 09:16:35 00405282987TRLO1 XLON 08 July 2026 472 166.00 09:16:53 00405283533TRLO1 XLON 08 July 2026 443 165.80 09:17:03 00405283860TRLO1 XLON 08 July 2026 443 165.60 09:24:14 00405294820TRLO1 XLON 08 July 2026 465 167.20 09:31:01 00405307396TRLO1 XLON 08 July 2026 455 167.00 09:32:08 00405309573TRLO1 XLON 08 July 2026 481 166.60 09:32:14 00405309716TRLO1 XLON 08 July 2026 458 166.00 10:00:06 00405359743TRLO1 XLON 08 July 2026 485 165.80 10:15:06 00405389864TRLO1 XLON 08 July 2026 1 165.20 10:15:27 00405390622TRLO1 XLON 08 July 2026 450 165.40 10:20:07 00405399174TRLO1 XLON 08 July 2026 1 165.40 10:20:07 00405399175TRLO1 XLON 08 July 2026 465 165.00 10:25:41 00405408821TRLO1 XLON 08 July 2026 452 165.20 10:50:50 00405465291TRLO1 XLON 08 July 2026 468 165.40 11:03:54 00405475595TRLO1 XLON 08 July 2026 444 165.60 11:05:50 00405475784TRLO1 XLON 08 July 2026 456 165.40 11:14:10 00405476102TRLO1 XLON 08 July 2026 44 165.80 11:31:46 00405476859TRLO1 XLON 08 July 2026 954 166.00 12:24:14 00405479997TRLO1 XLON 08 July 2026 112 166.00 12:24:14 00405479999TRLO1 XLON 08 July 2026 933 166.00 12:24:24 00405480002TRLO1 XLON 08 July 2026 287 166.20 12:24:24 00405480003TRLO1 XLON 08 July 2026 1306 166.40 12:24:24 00405480004TRLO1 XLON 08 July 2026 229 166.00 12:24:24 00405480005TRLO1 XLON 08 July 2026 461 166.20 12:43:35 00405480917TRLO1 XLON 08 July 2026 156 166.00 12:43:37 00405480977TRLO1 XLON 08 July 2026 49 166.60 12:43:38 00405481026TRLO1 XLON 08 July 2026 112 166.60 12:43:38 00405481027TRLO1 XLON 08 July 2026 139 166.60 12:43:38 00405481028TRLO1 XLON 08 July 2026 472 166.20 12:43:38 00405481030TRLO1 XLON 08 July 2026 485 167.00 12:44:07 00405481134TRLO1 XLON 08 July 2026 485 166.80 12:44:19 00405481152TRLO1 XLON 08 July 2026 465 166.60 12:44:26 00405481160TRLO1 XLON 08 July 2026 486 166.40 12:46:58 00405481291TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
08 July 2026 464 166.20 12:49:53 00405481388TRLO1 XLON 08 July 2026 480 167.80 13:15:20 00405482849TRLO1 XLON 08 July 2026 480 167.80 13:15:20 00405482850TRLO1 XLON 08 July 2026 376 168.20 13:32:09 00405484913TRLO1 XLON 08 July 2026 87 168.20 13:32:09 00405484914TRLO1 XLON 08 July 2026 463 168.00 13:32:09 00405484915TRLO1 XLON 08 July 2026 474 168.20 13:35:36 00405485097TRLO1 XLON 08 July 2026 461 167.80 13:41:44 00405485529TRLO1 XLON 08 July 2026 112 168.20 14:13:21 00405487896TRLO1 XLON 08 July 2026 111 168.20 14:13:21 00405487897TRLO1 XLON 08 July 2026 59 168.00 14:13:21 00405487898TRLO1 XLON 08 July 2026 11 168.00 14:13:21 00405487899TRLO1 XLON 08 July 2026 389 168.20 14:16:49 00405488172TRLO1 XLON 08 July 2026 60 168.20 14:16:49 00405488173TRLO1 XLON 08 July 2026 142 168.20 14:22:30 00405488600TRLO1 XLON 08 July 2026 72 168.20 14:22:30 00405488601TRLO1 XLON 08 July 2026 86 168.20 14:22:30 00405488602TRLO1 XLON 08 July 2026 149 168.20 14:22:30 00405488603TRLO1 XLON 08 July 2026 12 167.80 14:25:36 00405488800TRLO1 XLON 08 July 2026 47 167.80 14:25:36 00405488801TRLO1 XLON 08 July 2026 11 167.80 14:25:36 00405488802TRLO1 XLON 08 July 2026 39 167.80 14:25:36 00405488803TRLO1 XLON 08 July 2026 30 167.80 14:25:36 00405488804TRLO1 XLON 08 July 2026 379 168.20 14:31:37 00405489254TRLO1 XLON 08 July 2026 195 168.20 14:31:37 00405489255TRLO1 XLON 08 July 2026 83 168.20 14:31:37 00405489256TRLO1 XLON 08 July 2026 577 168.20 14:40:44 00405489940TRLO1 XLON 08 July 2026 299 168.20 14:40:44 00405489941TRLO1 XLON 08 July 2026 107 168.20 14:40:44 00405489942TRLO1 XLON 08 July 2026 128 168.20 14:40:44 00405489943TRLO1 XLON 08 July 2026 69 167.80 14:55:03 00405490808TRLO1 XLON 08 July 2026 69 167.80 14:55:03 00405490809TRLO1 XLON 08 July 2026 339 167.80 14:55:03 00405490810TRLO1 XLON 08 July 2026 108 168.40 15:08:29 00405492116TRLO1 XLON 08 July 2026 24 168.40 15:08:29 00405492117TRLO1 XLON 08 July 2026 919 168.20 15:08:29 00405492118TRLO1 XLON 08 July 2026 460 168.20 15:08:29 00405492119TRLO1 XLON 08 July 2026 1353 168.00 15:08:48 00405492144TRLO1 XLON 08 July 2026 911 168.00 15:08:55 00405492146TRLO1 XLON 08 July 2026 448 168.00 15:08:57 00405492151TRLO1 XLON 08 July 2026 402 167.80 15:14:56 00405493060TRLO1 XLON 08 July 2026 61 167.80 15:14:56 00405493061TRLO1 XLON 08 July 2026 444 167.60 15:18:55 00405493479TRLO1 XLON 08 July 2026 451 167.40 15:27:06 00405494015TRLO1 XLON 08 July 2026 77 167.20 15:34:41 00405494450TRLO1 XLON 08 July 2026 394 167.20 15:35:50 00405494548TRLO1 XLON 08 July 2026 77 167.20 15:35:50 00405494549TRLO1 XLON 08 July 2026 465 167.00 15:45:08 00405495329TRLO1 XLON 08 July 2026 468 167.00 15:47:31 00405495504TRLO1 XLON 08 July 2026 62 166.80 15:47:33 00405495505TRLO1 XLON 08 July 2026 414 166.80 15:47:33 00405495506TRLO1 XLON 08 July 2026 455 166.40 16:06:53 00405496984TRLO1 XLON 08 July 2026 450 166.20 16:11:49 00405497290TRLO1 XLON 08 July 2026 139 166.00 16:14:20 00405497526TRLO1 XLON 08 July 2026 22 166.00 16:14:20 00405497527TRLO1 XLON 08 July 2026 138 166.00 16:14:20 00405497528TRLO1 XLON 08 July 2026 15 166.00 16:14:20 00405497529TRLO1 XLON 08 July 2026 15 166.00 16:14:20 00405497530TRLO1 XLON 08 July 2026 2 166.00 16:14:49 00405497590TRLO1 XLON 08 July 2026 148 166.00 16:15:02 00405497615TRLO1 XLON 08 July 2026 329 166.00 16:15:02 00405497616TRLO1 XLON 08 July 2026 452 165.80 16:15:12 00405497638TRLO1 XLON 08 July 2026 87 165.80 16:15:12 00405497639TRLO1 XLON 08 July 2026 9 165.80 16:15:12 00405497640TRLO1 XLON 09 July 2026 445 167.80 08:47:14 00405700285TRLO1 XLON 09 July 2026 480 167.60 08:47:14 00405700286TRLO1 XLON 09 July 2026 480 167.60 08:47:16 00405700299TRLO1 XLON 09 July 2026 379 167.40 08:47:54 00405700865TRLO1 XLON 09 July 2026 1145 167.40 09:07:53 00405718409TRLO1 XLON 09 July 2026 457 167.00 09:07:54 00405718414TRLO1 XLON 09 July 2026 167 166.60 09:13:12 00405723022TRLO1 XLON 09 July 2026 128 166.60 09:21:54 00405730217TRLO1 XLON 09 July 2026 221 166.60 10:07:16 00405780039TRLO1 XLON 09 July 2026 3 166.20 10:07:18 00405780057TRLO1 XLON 09 July 2026 1 166.20 10:33:14 00405815597TRLO1 XLON 09 July 2026 45 166.20 10:33:14 00405815598TRLO1 XLON 09 July 2026 2 166.20 10:33:15 00405815670TRLO1 XLON 09 July 2026 436 166.20 10:33:15 00405815671TRLO1 XLON 09 July 2026 45 166.00 11:34:14 00405846172TRLO1 XLON 09 July 2026 1466 166.60 11:50:46 00405847399TRLO1 XLON 09 July 2026 972 166.60 11:50:46 00405847400TRLO1 XLON 09 July 2026 325 166.60 11:50:46 00405847401TRLO1 XLON 09 July 2026 486 166.60 11:50:46 00405847402TRLO1 XLON 09 July 2026 966 166.40 11:50:53 00405847417TRLO1 XLON 09 July 2026 60 166.00 11:51:21 00405847447TRLO1 XLON 09 July 2026 6 166.00 11:51:21 00405847448TRLO1 XLON 09 July 2026 876 166.00 11:51:21 00405847449TRLO1 XLON 09 July 2026 832 166.40 11:51:21 00405847451TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -3-
09 July 2026 140 166.40 11:51:21 00405847452TRLO1 XLON 09 July 2026 968 166.00 11:51:23 00405847453TRLO1 XLON 09 July 2026 16 165.60 11:51:48 00405847463TRLO1 XLON 09 July 2026 283 165.60 11:52:27 00405847490TRLO1 XLON 09 July 2026 12 165.60 11:52:27 00405847491TRLO1 XLON 09 July 2026 144 165.60 11:52:51 00405847517TRLO1 XLON 09 July 2026 17 165.60 11:52:51 00405847518TRLO1 XLON 09 July 2026 14 165.60 11:52:51 00405847519TRLO1 XLON 09 July 2026 130 165.60 11:52:51 00405847520TRLO1 XLON 09 July 2026 90 165.60 11:53:03 00405847533TRLO1 XLON 09 July 2026 178 165.20 12:06:33 00405848016TRLO1 XLON 09 July 2026 278 165.20 12:06:36 00405848017TRLO1 XLON 09 July 2026 59 165.80 12:46:51 00405849138TRLO1 XLON 09 July 2026 10 165.80 12:46:51 00405849139TRLO1 XLON 09 July 2026 314 166.20 12:48:57 00405849191TRLO1 XLON 09 July 2026 14 166.20 12:48:57 00405849192TRLO1 XLON 09 July 2026 480 166.60 13:03:27 00405849792TRLO1 XLON 09 July 2026 337 166.60 13:03:27 00405849793TRLO1 XLON 09 July 2026 337 166.40 13:03:29 00405849794TRLO1 XLON 09 July 2026 105 166.40 13:03:29 00405849795TRLO1 XLON 09 July 2026 18 166.60 13:04:41 00405849834TRLO1 XLON 09 July 2026 453 166.80 13:40:22 00405853642TRLO1 XLON 09 July 2026 45 166.60 14:07:35 00405854948TRLO1 XLON 09 July 2026 1396 167.60 14:34:10 00405856260TRLO1 XLON 09 July 2026 458 167.40 14:34:25 00405856286TRLO1 XLON 09 July 2026 450 167.40 14:34:25 00405856287TRLO1 XLON 09 July 2026 454 167.20 14:34:27 00405856289TRLO1 XLON 09 July 2026 119 167.40 14:34:27 00405856290TRLO1 XLON 09 July 2026 477 167.20 14:34:38 00405856297TRLO1 XLON 09 July 2026 477 167.20 14:34:38 00405856298TRLO1 XLON 09 July 2026 468 167.60 14:34:38 00405856299TRLO1 XLON 09 July 2026 397 167.60 14:34:38 00405856300TRLO1 XLON 09 July 2026 43 167.60 14:34:38 00405856301TRLO1 XLON 09 July 2026 10 167.60 14:34:38 00405856302TRLO1 XLON 09 July 2026 796 168.00 14:34:38 00405856303TRLO1 XLON 09 July 2026 468 167.80 14:34:38 00405856304TRLO1 XLON 09 July 2026 321 167.40 14:34:39 00405856306TRLO1 XLON 09 July 2026 129 167.40 14:34:44 00405856313TRLO1 XLON 09 July 2026 339 167.40 14:34:44 00405856314TRLO1 XLON 09 July 2026 454 168.00 14:44:06 00405857063TRLO1 XLON 09 July 2026 459 168.40 14:51:43 00405858408TRLO1 XLON 09 July 2026 482 168.40 14:51:44 00405858409TRLO1 XLON 09 July 2026 445 168.60 14:51:44 00405858410TRLO1 XLON 09 July 2026 298 168.20 14:55:08 00405858803TRLO1 XLON 09 July 2026 481 168.20 15:03:23 00405859577TRLO1 XLON 09 July 2026 477 168.00 15:03:30 00405859587TRLO1 XLON 09 July 2026 324 168.60 15:06:07 00405859772TRLO1 XLON 09 July 2026 132 168.60 15:06:07 00405859773TRLO1 XLON 09 July 2026 471 168.40 15:06:10 00405859777TRLO1 XLON 09 July 2026 451 168.40 15:12:11 00405860208TRLO1 XLON 09 July 2026 471 168.40 15:13:30 00405860294TRLO1 XLON 09 July 2026 455 168.00 15:19:02 00405860612TRLO1 XLON 09 July 2026 447 168.60 15:32:55 00405862052TRLO1 XLON 09 July 2026 2 168.60 15:32:55 00405862053TRLO1 XLON 09 July 2026 464 168.20 15:33:06 00405862148TRLO1 XLON 09 July 2026 446 168.20 15:33:06 00405862149TRLO1 XLON 09 July 2026 446 168.40 15:33:06 00405862150TRLO1 XLON 09 July 2026 897 168.20 15:45:13 00405863172TRLO1 XLON 09 July 2026 471 168.40 15:45:13 00405863173TRLO1 XLON 09 July 2026 478 168.20 15:47:55 00405863449TRLO1 XLON 09 July 2026 455 168.20 15:52:12 00405863725TRLO1 XLON 09 July 2026 466 168.40 15:52:12 00405863726TRLO1 XLON 09 July 2026 469 168.20 15:58:58 00405864151TRLO1 XLON 09 July 2026 452 168.20 15:59:36 00405864172TRLO1 XLON 09 July 2026 473 168.20 16:02:57 00405864641TRLO1 XLON 09 July 2026 481 168.20 16:03:01 00405864659TRLO1 XLON 09 July 2026 453 168.80 16:03:33 00405864689TRLO1 XLON 09 July 2026 243 168.60 16:06:49 00405865080TRLO1 XLON 09 July 2026 480 168.40 16:09:24 00405865327TRLO1 XLON 09 July 2026 458 170.20 16:16:30 00405866026TRLO1 XLON 09 July 2026 448 170.20 16:16:56 00405866080TRLO1 XLON 09 July 2026 404 170.00 16:18:49 00405866176TRLO1 XLON 10 July 2026 444 172.60 08:26:17 00405974432TRLO1 XLON 10 July 2026 446 172.40 08:26:17 00405974433TRLO1 XLON 10 July 2026 42 172.40 08:29:55 00405975976TRLO1 XLON 10 July 2026 455 171.80 08:29:55 00405975977TRLO1 XLON 10 July 2026 456 172.00 08:34:58 00405978109TRLO1 XLON 10 July 2026 55 171.80 08:48:08 00405983215TRLO1 XLON 10 July 2026 2 171.80 08:48:08 00405983216TRLO1 XLON 10 July 2026 386 171.80 08:48:08 00405983217TRLO1 XLON 10 July 2026 1420 172.00 09:22:50 00406014226TRLO1 XLON 10 July 2026 172 171.80 09:22:50 00406014228TRLO1 XLON 10 July 2026 34 171.80 09:22:50 00406014229TRLO1 XLON 10 July 2026 14 171.80 09:22:50 00406014230TRLO1 XLON 10 July 2026 206 171.60 09:23:06 00406014439TRLO1 XLON 10 July 2026 1217 171.60 09:23:06 00406014440TRLO1 XLON 10 July 2026 14 171.60 09:23:06 00406014441TRLO1 XLON 10 July 2026 483 172.00 09:23:37 00406014963TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)