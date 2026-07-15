Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 15
[15.07.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.07.26
IE000LZC9XXX
5,626,283.00
USD
0
46,535,220.20
8.271
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.07.26
IE000DOZYXXX
2,971,385.00
EUR
0
16,356,878.86
5.5048
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.07.26
IE000GETKXXX
29,001.00
GBP
0
320,201.11
11.041
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.07.26
IE000XIITXXX
33,879.00
GBP
0
270,175.22
7.9747