DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Umi no Hi (Marine Day)"geschlossen.

TAGESTHEMA

amsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister PolyPeptide Group für rund 1,8 Milliarden US-Dollar unterbreitet. Das südkoreanische Biotechnologieunternehmen teilte am Montag mit, es habe ein öffentliches Barangebot unterbreitet. Dieses bewerte PolyPeptide mit 1,46 Milliarden Schweizer Franken, was 1,81 Milliarden Dollar entspreche. Der Wert der Transaktion belaufe sich auf 2,706 Billionen Won, so Samsung Biologics.

Gemäß den Angebotsbedingungen sollen die Aktionäre von PolyPeptide 44,31 Schweizer Franken je Aktie erhalten, wie beide Unternehmen mitteilten. Das Board von PolyPeptide habe den Aktionären einstimmig die Annahme des Angebots empfohlen.

Samsung Biologics erwarte, dass die Transaktion, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, bis Ende 2026 abgeschlossen sein werde.

PolyPeptide ist ein schweizerischer Auftragsentwickler und -hersteller, der sogenannte Peptid-Wirkstoffe für Pharma- und Biotechnologieunternehmen entwickelt und herstellt.

Mit der Übernahme würde Samsung Biologics seine Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für peptidbasierte Therapeutika, einschließlich Behandlungen für Fettleibigkeit und Diabetes, stärken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.499,00 +0,0 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.826,50 +0,2 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.804,70 +0,1 Topix-500 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 6.512,62 -4,5 Shanghai-Composite 3.790,39 +0,7 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.094,92 +2,2

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich. Die japanischen Handelsplätze sind wegen eines Feiertags geschlossen. In Seoul belasten erneut Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Die chinesischen Börsen werden hingegen vom Optimismus über die auf der KI-Konferenz WAIC vorgestellten heimischen Neuentwicklungen nach oben getragen. Dass die chinesische Notenbank die Referenzsätze für Kredite unverändert belassen hat, war keine Überraschung und hat daher keinen Einfluss auf den Markt. Gesucht sind in China Halbleiterwerte. Unter anderem steigen in Hongkong SMIC um 4,4 und Hua Hong Grace um 4,9 Prozent, Montage Technology sowie Cambricon Technologies in Shanghai um 1,7 und 2,4 Prozent. Anleger in Seoul trennen sich weiter von extrem stark gestiegenen Chipaktien. Die beiden Indexschwergewichte Samsung und SK Hynix büßen 4,6 bzw. 3,6 Prozent ein. Der Kurs von Samsung Biologics fällt um 3,4 Prozent. Das Unternehmen will die schweizerische Polypeptide für 1,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Der australische Aktienmarkt tendiert gut behauptet. Hier stützen Kursgewinne im Energiesektor. Nach Veröffentlichung von Produktionszahlen für das vierte Geschäftsquartal verbessern sich im Bergbausektor South32 um 3,6 Prozent. Die jüngste Eskalation im Iran-Krieg treibt unterdessen den Ölpreis weiter nach oben und mit ihm die Aktienkurse der Branchenunternehmen in der Region. In Sydney gewinnen Woodside 1,6 und Santos 1,4 Prozent. CNOOC rücken in Hongkong um 5,6 Prozent vor und Petrochina um 3,9 Prozent. Die Aktien der südkoreanischen S-Oil verbessern sich in Seoul um 1,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.146,42 -0,8 -406,55 52.552,97 S&P-500 7.457,69 -1,0 -76,08 7.533,77 NASDAQ Comp 25.520,24 -1,4 -361,70 25.881,95 NASDAQ 100 28.592,66 -1,5 -433,11 29.025,77 Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,33 Mrd 1,25 Mrd Gewinner 973 1.531 Verlierer 1.808 1.231 Unverändert 69 83

Schwächer - Die andauernden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran sorgten für Kaufzurückhaltung, zumal auch die Ölpreise vor diesem Hintergrund anzogen, was wiederum Inflationssorgen befeuerte. Erneut dominierte Verkaufsstimmung bei Technologiewerten, insbesondere solchen mit KI-Fantasie. Wieder sprachen Händler von Zweifeln an der Nachhaltigkeit und der Rentierlichkeit hoher KI-Investitionen. Dazu belastete die Veröffentlichung eines neuen Modells des chinesischen Unternehmens Moonshot AI, dessen System einige hochmoderne US-Systeme übertreffen soll und damit das weltweit größte Open-Source-Modell sei. Analysten zogen Vergleiche mit dem durch DeepSeek ausgelösten Ausverkauf zu Beginn dieses Jahres. Für die Netflix-Aktie ging es um 7,3 Prozent abwärts. Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Die SpaceX-Aktie gab um 5,4 Prozent nach. Die Aktie schloss den zweiten Tag in Folge unter dem Ausgabepreis zum Börsengang. Die Verluste wurden noch verschärft, nachdem das Unternehmen am Donnerstag einen Teststart des Starship wegen Triebwerksproblemen abgebrochen hatte. Travelers meldete einen Gewinnanstieg von 46 Prozent, worauf der Kurs um über 9 Prozent zulegte.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,17 +0,02 4,17 4,11 5 Jahre 4,28 0,00 4,28 4,23 10 Jahre 4,54 -0,03 4,57 4,51

Am Anleihemarkt ging es uneinheitlich zu. Am langen Ende sanken die Renditen, am kurzen stiegen sie vor dem Hintergrund weiter gestiegener Ölpreise. Außerdem hieß es dazu, dass sich die US-Wirtschaft trotz andauernder geopolitischer Spannungen weiter solide entwickle. So verbesserte sich die Verbraucherstimmung im Juli deutlich, gemessen am Index der Uni Michigan. Insgesamt nahm damit die Spekulation über eine US-Zinserhöhung im Verlauf des Jahres wieder etwas zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1440 +0,0 1,1439 1,1448 -2,6 EUR/JPY 185,74 0,0 185,74 185,66 +1,0 EUR/GBP 0,8494 -0,1 0,8503 0,8496 -2,5 USD/JPY 162,34 -0,0 162,39 162,15 +3,6 USD/KRW 1.478,70 -0,6 1.487,44 1.479,62 +2,7 USD/CNY 6,7708 -0,1 6,7760 6,7755 -3,2 USD/CNH 6,7710 -0,1 6,7781 6,7767 -2,9 USD/HKD 7,8401 +0,0 7,8397 7,8406 +0,7 AUD/USD 0,6991 +0,2 0,6980 0,6987 +4,8 NZD/USD 0,5851 +0,2 0,5840 0,5841 +1,7 BTC/USD 64.105,27 -0,6 64.502,24 62.857,54 -26,9

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Der Euro kostete im späten US-Handel am Freitag 1,1440 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.009,81 -0,2 -6,88 4.016,69 Silber 56,61 +1,3 0,71 55,90 Platin 1.589,09 -0,2 -2,44 1.591,53

Der Goldpreis kletterte wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Die Feinunze verteuerte sich um knapp 1 Prozent auf 4.011 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,36 +2,3 1,87 82,49 Brent/ICE 90,44 +2,7 2,34 88,10

Die Ölpreise stiegen angesichts der anhaltenden Gefechte im Iran-Krieg und der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus. Die Sorte Brent gewann knapp 4 Prozent auf 88,10 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Montag überwindet der Brentpreis die Marke von 90 Dollar je Barrel.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

IRAN-KRIEG

Die USA haben nach zwei bestätigten Todesfällen von US-Soldaten neue Angriffe gegen den Iran gestartet. Die zwei Soldaten seien bei einem iranischen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien getötet worden. Das US Central Command (Centcom), das die amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten führt, bestätigte die Todesfälle und teilte mit, dass ein weiterer Soldat infolge des Angriffs vermisst werde.

PEOPLE'S BANK OF CHINA

China hat seine Referenzzinssätze für Kredite trotz des schwächer als erwartet ausgefallenen Wachstums der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal stabil gehalten. Die einjährige Loan Prime Rate wurde bei 3,0 Prozent und die fünfjährige Rate bei 3,5 Prozent belassen, wie aus den am Montag von der People's Bank of China veröffentlichten Daten hervorgeht. Beide Sätze verharren seit mehr als einem Jahr auf diesem Niveau.

ETCHED

Das KI-Chip-Startup Etched könnte bei einer laufenden Finanzierungrunde mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Damit würde sich die Bewertung in etwa vervierfachen. Angeführt werde die Runde von dem bestehenden Investor, der Firma Jane Street, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Startup entwickelt in Konkurrenz zu Nvidia KI-Chips.

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July 20, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)

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