Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 20
[20.07.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.07.26
|IE000LZC9XXX
|5,592,514.00
|USD
|33769
|46,260,685.94
|8.2719
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.07.26
|IE000DOZYXXX
|3,083,579.00
|EUR
|0
|16,972,675.31
|5.5042
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.07.26
|IE000GETKXXX
|12,501.00
|GBP
|16500
|138,047.42
|11.0429
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.07.26
|IE000XIITXXX
|16,879.00
|GBP
|17000
|134,626.12
|7.976
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