DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im zweiten Quartal 2026: Nettogewinn von 255 Mio. €, RoTCE von 28,7% und CIR von 31,0%; - Weitere Stärkung der Kapitalbasis in Vorbereitung auf die geplante Akquisition von PTSB

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im zweiten Quartal 2026: Nettogewinn von 255 Mio. EUR, RoTCE von 28,7% und CIR von 31,0%;

Weitere Stärkung der Kapitalbasis in Vorbereitung auf die geplante Akquisition von PTSB

Wien (pta000/21.07.2026/07:15 UTC+2)

- Starke Q2 Ergebnisse: Q2 '26 Nettogewinn von 255 Mio. EUR, basierend auf höheren Kernerträgen und fortlaufende Realisierung von Synergien

- Äußerst profitables Geschäftsmodell: Q2 '26 RoTCE von 28,7%, deutlich über BAWAG's langfristigem Ziel von >20 %

- Überschüssiges Kapital: CET1-Quote von 17,4% mit einem Überschusskapital von 1,05 Mrd. EUR über dem CET1-Ziel von 12,5%

- PTSB als strategische Wachstumsmöglichkeit in Irland: Der Kapitalaufbau in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ermöglicht eine vollständige Eigenfinanzierung der Transaktion, die der Zustimmung der Aktionäre, des "High Court" sowie der Aufsichtsbehörde unterliegt. Die Abstimmung der PTSB-Aktionäre findet am 30. Juli 2026 statt

Die BAWAG Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht, mit einem Nettogewinn von 255 Mio. EUR, einer Rendite auf materielles Eigenkapital (RoTCE) von 28,7% und einem Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) von 31,0%. Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Nettogewinn 487 Mio. EUR und der RoTCE lag bei 27,8%.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2026

Die BAWAG Group erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 255 Mio. EUR mit einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR, und einem Ergebnis vor Risikokosten von 413 Mio. EUR, ein Anstieg von 5,5% im Vergleich zum Vorquartal.

Der RoTCE von 28,7% lag weiterhin deutlich über dem langfristig angestrebten Ziel von mehr als 20%. Dies wurde durch eine disziplinierte Kapitalallokation sowie die fortlaufende Realisierung von Synergien und Effizienzsteigerungen innerhalb der größeren Unternehmensgruppe unterstützt.

Die Nettozinserträge beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 488 Mio. EUR, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem ersten Quartal 2026 entspricht, unterstützt durch den anhaltend positiven Trend im unbesicherten Konsumentenkreditgeschäft, der die schwächeren Hypothekenvolumina ausglich. Der Provisionsüberschuss stieg auf 102 Mio. EUR, ein Anstieg von 3% gegenüber dem Vorquartal, und spiegelt die anhaltend positive Entwicklung im Geschäftsbereich Privat- und KMU-Kunden wider, insbesondere bei Kreditkarten und Zahlungsverkehr.

Die operativen Aufwendungen sanken im Jahresvergleich um 11% bzw. im Vergleich zum Vorquartal um 2% auf 185 Mio. EUR, und sind auf die kontinuierliche Realisierung der Synergien und Effizienzsteigerungen innerhalb der größeren Gruppe zurückzuführen. Zudem beinhaltet das zweite Quartal 2026 den neuen Kollektivvertrag in Österreich mit einer Erhöhung um 3 %. Die CIR verbesserte sich auf 31,0% gegenüber 37,5% im Vorjahresquartal und entspricht damit unserem langfristig angestrebten Ziel von unter 33%.

Die Risikokosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 75 Mio. EUR, verglichen mit 65,2 Mio. EUR im Vorquartal. Der Anstieg wurde durch das anhaltende Wachstum des Portfolios unbesicherter Kredite getragen, das sich in der Veränderung der Zusammensetzung der Aktiva widerspiegelt. Im zweiten Quartal 2026 wurden zudem aktualisierte makroökonomische Annahmen berücksichtigt, die die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten reflektieren. Die Qualität der Aktiva blieb stark, mit einer Quote notleidender Kredite (NPL) von 0,9%.

"Wir erzielten im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 255 Mio. EUR, ein Ergebnis je Aktie von 3,28 EUR und einen RoTCE von 29%. Die operative Entwicklung unseres Geschäfts war sehr stark: Die Kernerträge beliefen sich auf 590 Mio. EUR, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr, während das Ergebnis vor Risikokosten 413 Mio. EUR erreichte. Wir profitieren weiterhin von den Investitionen der vergangenen Jahre, mit denen wir den Aufbau einer paneuropäischen und US-amerikanischen Bankengruppe vorantreiben. Im ersten Halbjahr haben wir zudem konsequent daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine vollständige Eigenfinanzierung der PTSB-Transaktion zu schaffen.

Was die BAWAG Group besonders macht, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr konsequenter Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden, ihre ausgeprägte Leistungsbereitschaft und ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz sind wesentliche Faktoren unseres Erfolgs und heben uns nachhaltig vom Wettbewerb ab."

- Anas Abuzaakouk -- CEO, BAWAG Group

STRATEGISCHE CHANCE IN IRLAND

Irland ist für die BAWAG ein sehr attraktiver Markt, der durch ein starkes makroökonomisches Umfeld gestützt wird. Aufbauend auf unserer Geschäftstätigkeit in Irland seit 2015 und dem Aufbau unseres Privatkundengeschäfts mit MoCo im Jahr 2023, einigte sich die BAWAG mit PTSB am 14. April 2026 auf ein Barangebot für PTSB-Aktien. Die vorgeschlagene Übernahme würde lokale Expertise mit der Bilanzstärke und den operativen Fähigkeiten der BAWAG Group verbinden.

"Wir sind unverändert von der strategischen Attraktivität der geplanten Übernahme von PTSB überzeugt, die einen wesentlichen Schritt in unserem langfristigen Bekenntnis zum irischen Markt darstellt. Seit der Ankündigung des empfohlenen Barangebots haben wir die Vorbereitungen konsequent vorangetrieben und zahlreiche Gespräche mit Aufsichtsbehörden, dem PTSB-Board sowie weiteren relevanten Stakeholdern geführt, um unsere Organisation, unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumspläne für Irland vorzustellen.

Wir freuen uns, mit der für Ende des Monats vorgesehenen Abstimmung der PTSB-Aktionäre, auf einen weiteren wichtigen Meilenstein, und erwarten, vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Bedingungen, den Abschluss der Transaktion im vierten Quartal diesen Jahres oder ersten Quartal nächsten Jahres", ergänzte Anas Abuzaakouk.

Vor dem Hintergrund unserer starken Kapitalgenerierung im erstem Halbjahr 2026 und einer CET1-Quote von 17,4% zum Quartalsende sind wir gut positioniert, die geplante Transaktion vollständig selbst zu finanzieren. BAWAG hatte ihre Dividendenpolitik vorübergehend angepasst, einschließlich einer Selbstverpflichtung, den Gewinn des ersten Halbjahres nicht auszuschütten, sodass das maximale Dividendenpotential auf die Gewinne des zweiten Halbjahres von etwa 500 Mio. EUR beschränkt ist.

Darüber hinaus hat die Gruppe RWA-Optimierungsmaßnahmen umgesetzt, darunter SRTs (Kreditabsicherungslösungen). Die Kapitalschwelle für eine vollständige Eigenfinanzierung der Transaktion liegt bei 17,0%. Damit ist die Finanzierung der Transaktion vollständig sichergestellt. Darüber hinaus generieren wir weiterhin nachhaltig Kapital und verfügen über mehrere Hebel im Kapitalmanagement, um zusätzliche Wachstumsinitiativen zu finanzieren, sofern sich entsprechende Chancen ergeben.

In Hinblick auf die Genehmigung, hat die BAWAG die Zustimmung der Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission erhalten. Die Abstimmung der PTSB-Aktionäre ist für den 30. Juli 2026 angesetzt. Darüber hinaus steht der Abschluss der Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das "High Court" sowie der verbleibenden aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

ÜBERSICHT

Million EUR Q2 '26 Veränderung vs. Vorjahr (in %) HJ '26 Veränderung vs. Vorjahr (in %) Operative Kernerträge 589,7 8 1.168,6 8 Nettozinsertrag 488,2 7 968,4 7 Provisionsüberschuss 101,5 12 200,2 12 Operative Erträge 597,4 8 1.176,4 8 Operative Aufwendungen -184,9 -11 -372,8 -8 Ergebnis vor Risikokosten 412,5 19 803,6 18 Regulatorische Aufwendungen -11,2 8 -24,9 25 Risikokosten -75,4 45 -140,6 26 Ergebnis vor Steuern 332,0 17 645,3 17 Nettogewinn 255,0 21 487,3 19

KENNZAHLEN

Veränderung im Vergleich zum Q2 '26 HJ '26 Veränderung im Vergleich zum Vorquartal Vorjahr RoTCE 28,7 1,1 Punkte 27,8 1,1 Punkte CIR 31,0 -6,5 Punkte 31,7 -5,5 Punkte

AUSBLICK & ZIELE

Die BAWAG Group setzt ihre etablierte Strategie fort und bestätigt ihr Ziel für den Nettogewinn 2026 von >960 Mio. EUR. Die mittelfristigen Ziele werden zum Jahresende aktualisiert.

PRÄSENTATION

Es findet heute ein Earnings Call um 10:00 MESZ statt. Die Details sind unter www.bawaggroup.com abrufbar. Der Halbjahresbericht wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.

ÜBER DIE BAWAG GROUP

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July 21, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)