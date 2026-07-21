Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 21
[21.07.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
LU2941599XXX
44,626,600.00
EUR
0
466,957,580.58
10.4637
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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5,625,482.00
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60,354,600.55
10.7288
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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825,334.00
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8,501,953.13
10.3012
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
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33,310,113.00
USD
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355,698,880.73
10.6784
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
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1,894,600.00
USD
0
19,150,958.04
10.1082
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
LU2994521XXX
109,095.00
USD
0
1,135,681.82
10.41
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
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94,399.00
GBP
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947,565.51
10.0379
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|
20.07.26
LU2941599XXX
333,152.00
EUR
0
3,349,143.66
10.0529
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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20.07.26
LU2941599XXX
234,394.00
CHF
0
2,359,311.59
10.0656
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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Ex Dividend Date
20.07.26
LU3218628XXX
2,300.00
MXN
0
483,283.43
210.1232