Nach den starken Kursanstiegen hat Goldman Sachs analysiert, ob sich an der Börse eine Blase gebildet hat und ob es sich jetzt noch lohnt, Aktien zu kaufenUS-Small Caps sind im ersten Halbjahr 2026 um rund 20 Prozent gestiegen - so stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das hat die Diskussion über eine mögliche Blase ausgelöst. Goldman Sachs Asset Management hält die Rally jedoch eher für eine Erholung als für eine spekulative Übertreibung. Der wichtigste Grund: In den vergangenen Jahren konzentrierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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