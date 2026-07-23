Zürich (ots) -Das Vertrauen der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten erweist sich als stabil. In 12 von 15 Produktkategorien heissen die Siegermarken gleich wie im Vorjahr: Ricola (Bonbons), Miele (Haushalts-/Küchengeräte), Amplifon (Hörgerätehersteller), Nivea (Kosmetik), UBS (Banken/Finanzdienstleister), AXA/AXA Winterthur (Versicherungen), CSS (Krankenkassen), Voltaren (Muskel- und Gelenkbeschwerden), Similasan (Naturheilmittel/Homöopathie), Fielmann (Optiker-/Brillenmarken), Qualipet (Tierbedarf/Tiernahrung), und Burgerstein (Vitaminprodukte).Allerdings ist nur noch in fünf (2025: neun) Produktgruppen, die Reihenfolge der drei Topmarken unverändert geblieben - in den Kategorien Bonbons, Haushalts-/Küchengeräte, Hörgerätehersteller, Kosmetik/pflegende Kosmetik und Banken/Finanzdienstleister. Die meisten Nennungen aller Kategorien erzielte Fielmann mit 747 Nennungen (Optiker-/Brillenmarken), gefolgt von Ricola mit 673 Stimmen (Bonbons). An dritter Stelle steht Nivea (Kosmetik) mit 579 Erwähnungen.Schweizer bleiben optimistischGewachsen ist das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in Marken, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen. 31 Prozent statt wie 24 Prozent vor einem Jahr sehen die KI-Anwendung positiver - vor allem, wenn es um die individuelle Produktgestaltung oder personalisierte Empfehlungen geht. Die ablehnende Haltung ist nochmals zurückgegangen: von 33 auf 31 Prozent. Indifferent geben sich 38 Prozent, ein Rückgang von fünf Prozentpunkten. Bei der Einschätzung ihrer unmittelbaren Zukunft bleiben die Schweizerinnen und Schweizer insgesamt relativ optimistisch: 56 Prozent vertrauen darauf, dass 2026 ein gutes Jahr für sie persönlich wird, 2025 waren es 57 Prozent."Verschiedene Aspekte unserer Studie weisen erneut auf eine Verpflichtung für die Markenverantwortlichen hin, mit hochwertigen Angeboten klare Orientierungspunkte zu liefern", erklärt Andreas Karl, Geschäftsführer Reader's DigestDeutschland, Österreich, Schweiz. "Damit investieren sie nachhaltig in das Vertrauen der Kundinnen und Kunden."Zur Trusted Brand Studie 2026Die unabhängige Markenstudie wird von Reader's Digest seit 2001 durchgeführt und zählt zu den grössten und am besten etablierten Verbraucherstudien Europas. Reader's Digest hat zusammen mit dem Institut Dialego, Aachen, in der Schweiz 2300 Konsumenten befragt. Einzigartig ist, dass alle Fragen zu den Marken ungestützt gestellt werden, also ohne eine Vorgabe von Bezeichnungen. In 15 Produktkategorien haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spontan jene Marke genannt, der sie persönlich am meisten vertrauen und die sie der Familie oder Freunden weiterempfehlen würden. Insgesamt 2140 Markenbegriffe stehen für den starken Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher.Die Most Trusted Brands 2026- Banken/Finanzdienstleister: UBS- Bonbons: Ricola- Haushalts-/Küchengeräte: Miele- Hörgerätehersteller: Amplifon- Husten- und Erkältungsmittel: Vicks- Kosmetik: Nivea- Krankenkassen: CSS- Muskel- und Gelenkbeschwerden: Voltaren- Naturheilmittel/Homöopathie: Similasan- Optiker-/Brillenmarken: Fielmann- Schweizer Ferienregionen/Orte: Wallis- Tierbedarf/Tiernahrung: Qualipet- Vegane/vegetarische Produkte: Karma (Coop)- Versicherungen: AXA/AXA Winterthur- Vitaminprodukte: BurgersteinFragen zur Studie: Georgia Stegmaier, Verlag Das Beste GmbH, 70173 Stuttgart, Tel. +49 711 6602 503, E-Mail: georgia.stegmaier@readersdigest.dePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005128/100941384