Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 24
[24.07.26]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE00BN4GXXXX
4,614,684.00
EUR
0
45,508,207.09
9.8616
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE00BN4GXXXX
45,280.00
SEK
0
4,471,163.45
98.7448
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE00BMQ5YXXX
478,600.00
EUR
0
54,598,545.17
114.0797
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0007W7MXXX
961,257.00
EUR
0
9,732,270.44
10.1245
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0008C3GXXX
29,038.00
GBP
0
289,383.14
9.9657
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Acc
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0008V68XXX
250.00
GBP
0
2,488.33
9.9533
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Dist
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000BZ8SXXX
250.00
GBP
0
2,488.33
9.9533
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000JL9SXXX
106,205.00
USD
0
1,289,929.60
12.1457
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000BQ3SXXX
3,719,099.00
SEK
0
424,250,195.33
114.0734
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000LSFKXXX
716,306.00
GBP
0
7,201,690.51
10.054
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000LH4DXXX
4,053,940.00
EUR
0
46,170,339.26
11.389
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000WXLHXXX
1,013,673.00
EUR
0
11,026,689.98
10.878
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000P7C7XXX
73,581.00
GBP
0
833,788.53
11.3316
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000CV0WXXX
7,500,000.00
JPY
0
1,171,860,433.11
156.2481
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0002A3VXXX
3,090,128.00
EUR
0
42,320,068.66
13.6952
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000YMBLXXX
3,110,246.00
USD
0
32,481,734.75
10.4435
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000RH1ZXXX
38,427.00
USD
0
389,681.42
10.1408
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0008B0OXXX
32,925.00
GBP
0
321,685.69
9.7703
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000CCQKXXX
3,542,932.00
EUR
0
36,348,463.06
10.2594
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000I8CRXXX
13,991.00
EUR
0
139,105.15
9.9425
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0002P9KXXX
5,000.00
GBP
0
50,185.41
10.0371
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE0009ZTLXXX
310,000.00
USD
0
3,596,495.09
11.6016
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000Y3FZXXX
521,000.00
USD
0
5,781,918.53
11.0977
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000J8RGXXX
134,282.00
USD
0
1,325,420.90
9.8704
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.07.26
IE000P9STXXX
1,947,662.00
MXN
0
1,954,914,122.31
1003.7235