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PR Newswire
24.07.2026 09:12 Uhr
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Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 24

[24.07.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE00BN4GXXXX

4,614,684.00

EUR

0

45,508,207.09

9.8616

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE00BN4GXXXX

45,280.00

SEK

0

4,471,163.45

98.7448

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE00BMQ5YXXX

478,600.00

EUR

0

54,598,545.17

114.0797

Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0007W7MXXX

961,257.00

EUR

0

9,732,270.44

10.1245

Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0008C3GXXX

29,038.00

GBP

0

289,383.14

9.9657

Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Acc

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0008V68XXX

250.00

GBP

0

2,488.33

9.9533

Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Dist

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000BZ8SXXX

250.00

GBP

0

2,488.33

9.9533

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000JL9SXXX

106,205.00

USD

0

1,289,929.60

12.1457

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000BQ3SXXX

3,719,099.00

SEK

0

424,250,195.33

114.0734

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000LSFKXXX

716,306.00

GBP

0

7,201,690.51

10.054

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000LH4DXXX

4,053,940.00

EUR

0

46,170,339.26

11.389

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000WXLHXXX

1,013,673.00

EUR

0

11,026,689.98

10.878

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000P7C7XXX

73,581.00

GBP

0

833,788.53

11.3316

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000CV0WXXX

7,500,000.00

JPY

0

1,171,860,433.11

156.2481

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0002A3VXXX

3,090,128.00

EUR

0

42,320,068.66

13.6952

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000YMBLXXX

3,110,246.00

USD

0

32,481,734.75

10.4435

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000RH1ZXXX

38,427.00

USD

0

389,681.42

10.1408

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0008B0OXXX

32,925.00

GBP

0

321,685.69

9.7703

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000CCQKXXX

3,542,932.00

EUR

0

36,348,463.06

10.2594

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000I8CRXXX

13,991.00

EUR

0

139,105.15

9.9425

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0002P9KXXX

5,000.00

GBP

0

50,185.41

10.0371

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE0009ZTLXXX

310,000.00

USD

0

3,596,495.09

11.6016

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000Y3FZXXX

521,000.00

USD

0

5,781,918.53

11.0977

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000J8RGXXX

134,282.00

USD

0

1,325,420.90

9.8704

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.07.26

IE000P9STXXX

1,947,662.00

MXN

0

1,954,914,122.31

1003.7235

© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.