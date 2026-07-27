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Montag, 27.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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Dow Jones News
27.07.2026 08:33 Uhr
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Transaction in Own Shares -2-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
27-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 20th July 2026 to Friday 24th July 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. 
  
Date of    Ordinary    Volume weighted Average Lowest price Highest price 
purchase   shares     Price Paid (GBp)    paid (GBp)  paid (GBp) 
       purchased 
20/07/26    30,000    583.0719        576.0     588.0 
21/07/26    30,000    583.4219        579.0     586.0 
22/07/26    30,000    582.2244        575.0     588.0 
23/07/26    30,000    593.7261        588.5     595.0 
24/07/26    26,355    605.9376        600.00    610.00

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,821,683 and the total number of voting rights in the Company is 173,224,767.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
20/07/2026  996         588.00     08:21:39     00081840717TRLO0 XLON 
20/07/2026  122         588.00     10:18:51     00081843580TRLO0 XLON 
20/07/2026  861         588.00     10:18:51     00081843581TRLO0 XLON 
20/07/2026  887         587.50     10:54:04     00081844825TRLO0 XLON 
20/07/2026  699         585.50     11:38:42     00081845696TRLO0 XLON 
20/07/2026  203         585.50     11:38:42     00081845697TRLO0 XLON 
20/07/2026  944         582.50     11:40:14     00081845725TRLO0 XLON 
20/07/2026  964         583.50     12:00:00     00081845963TRLO0 XLON 
20/07/2026  973         585.00     12:30:36     00081846482TRLO0 XLON 
20/07/2026  461         586.50     12:32:50     00081846705TRLO0 XLON 
20/07/2026  340         586.50     12:32:50     00081846704TRLO0 XLON 
20/07/2026  909         585.50     12:33:00     00081846728TRLO0 XLON 
20/07/2026  887         585.00     12:33:22     00081846749TRLO0 XLON 
20/07/2026  69          587.50     12:37:06     00081846972TRLO0 XLON 
20/07/2026  418         587.50     12:37:06     00081846971TRLO0 XLON 
20/07/2026  419         587.50     12:37:06     00081846970TRLO0 XLON 
20/07/2026  916         587.00     12:42:53     00081847278TRLO0 XLON 
20/07/2026  64          587.00     12:42:53     00081847277TRLO0 XLON 
20/07/2026  848         587.00     12:55:37     00081847616TRLO0 XLON 
20/07/2026  862         586.00     13:02:28     00081847909TRLO0 XLON 
20/07/2026  124         583.00     13:03:10     00081848169TRLO0 XLON 
20/07/2026  81          585.50     13:20:42     00081848477TRLO0 XLON 
20/07/2026  798         585.50     13:20:42     00081848476TRLO0 XLON 
20/07/2026  305         585.00     13:24:59     00081848587TRLO0 XLON 
20/07/2026  286         585.00     13:24:59     00081848586TRLO0 XLON 
20/07/2026  383         585.00     13:24:59     00081848588TRLO0 XLON 
20/07/2026  887         584.50     13:41:11     00081848919TRLO0 XLON 
20/07/2026  655         583.50     13:44:44     00081848973TRLO0 XLON 
20/07/2026  289         583.50     13:44:44     00081848972TRLO0 XLON 
20/07/2026  908         582.00     14:13:58     00081849520TRLO0 XLON 
20/07/2026  77          583.00     14:23:56     00081849739TRLO0 XLON 
20/07/2026  860         583.00     14:33:57     00081850003TRLO0 XLON 
20/07/2026  661         583.00     14:33:57     00081850002TRLO0 XLON 
20/07/2026  230         583.00     14:33:57     00081850001TRLO0 XLON 
20/07/2026  917         582.00     14:51:46     00081851007TRLO0 XLON 
20/07/2026  817         582.00     14:51:46     00081851006TRLO0 XLON 
20/07/2026  152         580.50     15:04:42     00081851675TRLO0 XLON 
20/07/2026  691         580.50     15:04:47     00081851676TRLO0 XLON 
20/07/2026  160         580.50     15:07:09     00081851753TRLO0 XLON 
20/07/2026  81          580.50     15:07:09     00081851752TRLO0 XLON 
20/07/2026  443         580.50     15:10:13     00081851802TRLO0 XLON 
20/07/2026  152         580.50     15:10:13     00081851801TRLO0 XLON 
20/07/2026  153         580.50     15:10:13     00081851800TRLO0 XLON 
20/07/2026  898         579.00     15:36:10     00081852467TRLO0 XLON 
20/07/2026  925         579.00     15:36:10     00081852466TRLO0 XLON 
20/07/2026  886         578.50     15:43:46     00081852661TRLO0 XLON 
20/07/2026  47          578.00     15:52:46     00081852957TRLO0 XLON 
20/07/2026  798         578.00     15:52:46     00081852955TRLO0 XLON 
20/07/2026  856         578.00     15:57:14     00081853132TRLO0 XLON 
20/07/2026  958         576.00     15:57:46     00081853152TRLO0 XLON 
20/07/2026  962         577.00     16:06:52     00081853511TRLO0 XLON 
20/07/2026  31          578.50     16:19:55     00081854021TRLO0 XLON 
20/07/2026  687         578.50     16:19:55     00081854020TRLO0 XLON 
21/07/2026  875         579.00     08:16:10     00081855622TRLO0 XLON 
21/07/2026  890         579.00     08:27:36     00081855984TRLO0 XLON 
21/07/2026  226         581.00     09:10:51     00081857103TRLO0 XLON 
21/07/2026  225         581.00     09:10:51     00081857104TRLO0 XLON 
21/07/2026  226         581.00     09:10:51     00081857106TRLO0 XLON 
21/07/2026  420         585.50     09:25:19     00081857516TRLO0 XLON 
21/07/2026  420         585.50     09:25:19     00081857517TRLO0 XLON 
21/07/2026  146         585.50     09:25:19     00081857518TRLO0 XLON 
21/07/2026  915         586.00     09:29:50     00081857649TRLO0 XLON 
21/07/2026  915         585.50     09:30:01     00081857655TRLO0 XLON 
21/07/2026  3          585.50     10:30:47     00081859070TRLO0 XLON 
21/07/2026  2          585.50     10:30:47     00081859071TRLO0 XLON 
21/07/2026  899         585.50     10:30:47     00081859072TRLO0 XLON 
21/07/2026  469         585.00     11:42:16     00081860867TRLO0 XLON 
21/07/2026  430         585.00     11:42:16     00081860868TRLO0 XLON 
21/07/2026  817         585.00     11:49:21     00081861025TRLO0 XLON 
21/07/2026  818         585.00     11:49:21     00081861026TRLO0 XLON 
21/07/2026  58          583.00     12:11:51     00081861360TRLO0 XLON 
21/07/2026  108         583.00     12:11:51     00081861361TRLO0 XLON 
21/07/2026  56          583.00     12:20:44     00081861483TRLO0 XLON 
21/07/2026  99          583.00     12:20:44     00081861484TRLO0 XLON 
21/07/2026  1212         582.00     12:35:20     00081861687TRLO0 XLON 
21/07/2026  175         582.50     13:10:00     00081862254TRLO0 XLON 
21/07/2026  798         582.50     13:10:00     00081862255TRLO0 XLON 
21/07/2026  384         581.00     13:40:33     00081863138TRLO0 XLON 
21/07/2026  1          581.00     13:43:08     00081863208TRLO0 XLON 
21/07/2026  482         581.00     13:43:08     00081863209TRLO0 XLON 
21/07/2026  955         581.00     13:43:08     00081863210TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

21/07/2026  917         583.00     14:24:34     00081864351TRLO0 XLON 
21/07/2026  923         583.00     14:24:34     00081864352TRLO0 XLON 
21/07/2026  1215         582.50     14:51:56     00081866137TRLO0 XLON 
21/07/2026  511         582.50     14:51:56     00081866138TRLO0 XLON 
21/07/2026  326         582.50     14:51:56     00081866139TRLO0 XLON 
21/07/2026  669         584.00     15:05:09     00081866777TRLO0 XLON 
21/07/2026  869         583.50     15:15:32     00081867266TRLO0 XLON 
21/07/2026  958         583.50     15:15:32     00081867267TRLO0 XLON 
21/07/2026  854         583.50     15:37:31     00081868243TRLO0 XLON 
21/07/2026  945         583.50     15:37:31     00081868244TRLO0 XLON 
21/07/2026  709         583.50     15:39:52     00081868346TRLO0 XLON 
21/07/2026  860         583.50     15:41:30     00081868415TRLO0 XLON 
21/07/2026  471         583.50     15:41:30     00081868416TRLO0 XLON 
21/07/2026  953         584.00     15:52:58     00081869012TRLO0 XLON 
21/07/2026  148         584.00     15:52:58     00081869013TRLO0 XLON 
21/07/2026  708         584.00     15:52:58     00081869014TRLO0 XLON 
21/07/2026  951         584.00     15:55:58     00081869230TRLO0 XLON 
21/07/2026  856         583.50     16:03:04     00081869640TRLO0 XLON 
21/07/2026  652         584.50     16:06:16     00081869778TRLO0 XLON 
21/07/2026  30          584.50     16:18:00     00081870571TRLO0 XLON 
21/07/2026  780         585.00     16:18:00     00081870572TRLO0 XLON 
21/07/2026  770         585.00     16:18:36     00081870604TRLO0 XLON 
21/07/2026  901         585.00     16:20:05     00081870662TRLO0 XLON 
22/07/2026  942         580.00     08:07:23     00081872147TRLO0 XLON 
22/07/2026  161         581.50     09:50:44     00081878397TRLO0 XLON 
22/07/2026  186         581.50     09:50:44     00081878398TRLO0 XLON 
22/07/2026  557         581.50     09:50:44     00081878399TRLO0 XLON 
22/07/2026  952         583.00     10:20:04     00081880019TRLO0 XLON 
22/07/2026  10000        584.50     11:25:39     00081882257TRLO0 XLON 
22/07/2026  878         584.50     11:27:22     00081882366TRLO0 XLON 
22/07/2026  938         583.50     11:29:27     00081882421TRLO0 XLON 
22/07/2026  865         583.00     11:32:42     00081882642TRLO0 XLON 
22/07/2026  194         582.00     11:40:56     00081883189TRLO0 XLON 
22/07/2026  720         582.00     11:40:56     00081883190TRLO0 XLON 
22/07/2026  838         583.50     12:05:44     00081884481TRLO0 XLON 
22/07/2026  961         578.00     12:40:31     00081885872TRLO0 XLON 
22/07/2026  729         577.00     13:56:53     00081888723TRLO0 XLON 
22/07/2026  128         577.00     13:56:53     00081888724TRLO0 XLON 
22/07/2026  962         576.00     14:08:09     00081889249TRLO0 XLON 
22/07/2026  830         575.00     14:09:52     00081889293TRLO0 XLON 
22/07/2026  836         578.50     14:26:39     00081890210TRLO0 XLON 
22/07/2026  947         575.00     14:35:59     00081890808TRLO0 XLON 
22/07/2026  964         579.00     15:03:29     00081892646TRLO0 XLON 
22/07/2026  876         579.00     15:03:29     00081892647TRLO0 XLON 
22/07/2026  799         579.50     15:36:08     00081894832TRLO0 XLON 
22/07/2026  854         579.00     15:38:54     00081895129TRLO0 XLON 
22/07/2026  122         584.50     15:54:54     00081896004TRLO0 XLON 
22/07/2026  10          585.00     15:54:54     00081896005TRLO0 XLON 
22/07/2026  894         584.00     15:55:08     00081896023TRLO0 XLON 
22/07/2026  899         587.00     16:01:22     00081896561TRLO0 XLON 
22/07/2026  873         588.00     16:05:22     00081896958TRLO0 XLON 
22/07/2026  691         586.50     16:13:32     00081897472TRLO0 XLON 
22/07/2026  394         586.50     16:13:33     00081897473TRLO0 XLON 
23/07/2026  787         591.50     08:34:10     00081901179TRLO0 XLON 
23/07/2026  137         588.50     09:01:42     00081902184TRLO0 XLON 
23/07/2026  227         588.50     09:01:42     00081902185TRLO0 XLON 
23/07/2026  471         588.50     09:02:20     00081902206TRLO0 XLON 
23/07/2026  836         595.00     09:13:29     00081902757TRLO0 XLON 
23/07/2026  866         595.00     09:13:29     00081902758TRLO0 XLON 
23/07/2026  844         593.50     09:21:17     00081903309TRLO0 XLON 
23/07/2026  893         593.50     09:21:17     00081903310TRLO0 XLON 
23/07/2026  799         595.00     10:20:33     00081906689TRLO0 XLON 
23/07/2026  894         595.00     10:20:33     00081906690TRLO0 XLON 
23/07/2026  869         595.00     10:55:16     00081908422TRLO0 XLON 
23/07/2026  224         592.50     10:55:16     00081908423TRLO0 XLON 
23/07/2026  738         592.50     10:55:16     00081908424TRLO0 XLON 
23/07/2026  824         592.50     10:55:16     00081908425TRLO0 XLON 
23/07/2026  878         595.00     11:24:09     00081909738TRLO0 XLON 
23/07/2026  920         595.00     11:24:09     00081909739TRLO0 XLON 
23/07/2026  951         593.00     11:24:53     00081909762TRLO0 XLON 
23/07/2026  446         593.50     11:47:31     00081910495TRLO0 XLON 
23/07/2026  286         593.50     11:47:31     00081910496TRLO0 XLON 
23/07/2026  190         593.50     11:47:31     00081910497TRLO0 XLON 
23/07/2026  851         592.50     12:04:10     00081911132TRLO0 XLON 
23/07/2026  784         590.00     12:34:16     00081912015TRLO0 XLON 
23/07/2026  891         590.00     12:34:16     00081912016TRLO0 XLON 
23/07/2026  958         595.00     13:16:54     00081913951TRLO0 XLON 
23/07/2026  869         595.00     13:37:05     00081914880TRLO0 XLON 
23/07/2026  64          592.50     13:48:29     00081916124TRLO0 XLON 
23/07/2026  809         592.50     13:48:29     00081916125TRLO0 XLON 
23/07/2026  879         592.50     13:48:29     00081916126TRLO0 XLON 
23/07/2026  367         593.00     14:21:19     00081917840TRLO0 XLON 
23/07/2026  77          593.00     14:21:19     00081917841TRLO0 XLON 
23/07/2026  196         592.50     14:21:20     00081917842TRLO0 XLON 
23/07/2026  977         591.50     14:24:57     00081918182TRLO0 XLON 
23/07/2026  810         595.00     14:36:44     00081918951TRLO0 XLON 
23/07/2026  46          595.00     16:09:49     00081925822TRLO0 XLON 
23/07/2026  46          595.00     16:09:49     00081925823TRLO0 XLON 
23/07/2026  790         595.00     16:11:49     00081925950TRLO0 XLON 
23/07/2026  68          595.00     16:11:50     00081925952TRLO0 XLON 
23/07/2026  518         595.00     16:11:50     00081925953TRLO0 XLON 
23/07/2026  384         595.00     16:14:24     00081926131TRLO0 XLON 
23/07/2026  585         595.00     16:14:24     00081926132TRLO0 XLON 
23/07/2026  891         595.00     16:14:24     00081926133TRLO0 XLON 
23/07/2026  307         595.00     16:14:24     00081926134TRLO0 XLON 
23/07/2026  525         595.00     16:14:24     00081926135TRLO0 XLON 
23/07/2026  281         595.00     16:14:24     00081926136TRLO0 XLON 
23/07/2026  934         595.00     16:14:24     00081926138TRLO0 XLON 
23/07/2026  951         595.00     16:14:24     00081926139TRLO0 XLON 
23/07/2026  542         595.00     16:14:24     00081926140TRLO0 XLON 
23/07/2026  18          595.00     16:14:24     00081926141TRLO0 XLON 
23/07/2026  842         595.00     16:14:24     00081926137TRLO0 XLON 
23/07/2026  36          595.00     16:14:24     00081926142TRLO0 XLON 
23/07/2026  97          595.00     16:14:24     00081926143TRLO0 XLON 
23/07/2026  97          595.00     16:14:24     00081926144TRLO0 XLON 
23/07/2026  430         595.00     16:14:24     00081926145TRLO0 XLON 
24/07/2026  143         600.00     08:16:14     00081928796TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.