Die Pure Lithium Corporation, ein vertikal integriertes Unternehmen für Lithium-Metall-Batterien der nächsten Generation und Entwickler der patentierten Brine to Battery-Technologie, kündigte heute die Ernennung von Dr. Tobias Glossmann zum Chief Product Officer an. Dr. Glossmann wird in dieser Funktion die Produkt- und Technologiestrategie verantworten, die praktische Umsetzung der Batterieforschung von Pure Lithium in technische Produkte leiten und die Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens koordinieren.

Dr. Glossmann schließt sich Pure Lithium nach einer 25-jährigen Karriere bei verschiedenen Mercedes-Benz-Unternehmen an, wo er zuletzt als Principal Systems Engineer bei Mercedes-Benz Research Development North America tätig war. Seine Arbeit umfasste die Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologie, von den Materialien bis hin zu kompletten Batteriesystemen, und er war unternehmensweit für die Sicherheit im Hochspannungsbereich verantwortlich. Seine Karriere begann im Jahr 2001 in der Entwicklung von Batteriesystemen bei DaimlerChrysler in Ulm und später in Michigan, wo er mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Zellchemie, thermische Modellierung, wissenschaftliches Rechnen und Batteriesystemtechnik sammelte.

Dr. Glossmann ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Lithium-Metall-Batterien und Mitbegründer des jährlich stattfindenden Lithium Metal Battery Workshop, bei dem Vertreter aus Wissenschaft und Industrie zusammenkommen, um die technischen Herausforderungen bei der Kommerzialisierung von Lithium-Metall-Batterien zu erörtern und Lösungen zu erarbeiten. Er ist als Industrieberater für das Battery500-Konsortium des US-Energieministeriums tätig, Chair der Detroit Section der Electrochemical Society und Mitglied in Beratungsgremien des EV Center der University of Michigan, des Center for Alkaline-Based Energy Solutions der Cornell University sowie des College of Engineering der Stony Brook University. Er ist Autor zahlreicher von Fachkollegen begutachteter Fachpublikationen und hält mehrere erteilte US-Patente im Bereich Energiespeicherung.

Dr. Glossmann hat einen Ph.D. in Chemie von der University of Missouri-Columbia, einen M.S. in Chemie von der Oakland University sowie einen B.S./M.S. in Elektronik und Mechatronik von der Hochschule Esslingen in Deutschland.

"Tobias bringt eine seltene Kombination an kommerzieller Erfahrung, einem fundierten Fachwissen auf dem Gebiet der Elektrochemie, praktischer Kompetenz im Bereich der Batteriesystemtechnik und einem echten Engagement für die wissenschaftliche Gemeinschaft mit. Er weiß, was nötig ist, damit eine Batterie in den anspruchsvollsten Anwendungsbereichen, beispielsweise in Elektrofahrzeugen, zum Einsatz kommen kann. Dank seines Fachwissens rund um Lithium-Metall-Batterien, einschließlich der komplexen Probleme, die in diesem Bereich allzu oft übersehen werden, ist er die perfekte Verstärkung für unser Team", so Emilie Bodoin, Gründerin, Chairman und CEO der Pure Lithium Corporation.

"Ich habe meine Karriere damit verbracht, mich wissenschaftlich und technisch mit fortschrittlichen Batterien zu befassen, und ich bin seit langem der Meinung, dass Lithiummetall eine der wichtigsten Pionierbereiche im Bereich der Energiespeicherung darstellt. Ich freue mich sehr darauf, mich Pure Lithium anzuschließen und diese Technologie auf den Markt zu bringen", so Dr. Tobias Glossmann.

Über die Pure Lithium Corporation

Pure Lithium ist ein Unternehmen, das Lithium-Metall-Batterien der nächsten Generation entwickelt. Seine patentierte, vertikal integrierte Technologie verbindet die Gewinnung von Lithiummetall, die Anodenherstellung und die Batterieproduktion. Die Lithium-Metall-Batterie des Unternehmens übertrifft herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien in ihrer Leistung deutlich. Die Batterie von Pure Lithium ist frei von Graphit, Kobalt, Nickel und Mangan und wurde entwickelt, um eine von der chinesischen Dominanz unabhängige Lieferkette zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.purelithium.io oder per E-Mail an news@purelithium.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260727998399/de/

Contacts:

news@purelithium.io

Ross Larsen

Head of Editorial, 33 Communications

purelithium@thirtythreecomms.com