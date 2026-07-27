Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec--(Newsfile Corp. - 27 juillet 2026) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX: FPHOY) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ) est heureuse d'annoncer que son projet minier de phosphate de roche ignée de Bégin-Lamarche a été choisi pour bénéficier du service d'accompagnement « Filon » du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (« MNRF »), initiative contribuant à l'accélération des projets miniers.

L'objectif du service d'accompagnement Filon du MRNF sera de favoriser une compréhension commune du projet minier de phosphate de Bégin-Lamarche afin d'accélérer ses principales étapes d'avancement. L'accompagnement spécialisé qui sera offert à First Phosphate vise à faciliter les échanges avec les ministères et organismes gouvernementaux responsables d'émettre des autorisations ou permis miniers.

« Avec le projet Bégin-Lamarche, le Québec transforme son potentiel géologique en avantage économique. En mettant en valeur un gisement de phosphate de haute pureté destiné à la filière batterie, nous contribuons à bâtir une économie plus innovante, plus résiliente et tournée vers les marchés d'avenir. Filon contribuera à faire progresser ce projet structurant grâce à un accompagnement spécialisé. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Québec

« Nous apprécions la volonté du gouvernement du Québec d'accorder ce statut accéléré à notre projet de phosphate de roche ignée de Bégin-Lamarche », a dit John Passalacqua, directeur général de First Phosphate. « Notre projet détient une valeur stratégique importante dans le but de relocaliser la chaine d'approvisionnement des batteries lithium fer phosphate (« LFP ») en Amérique du Nord. »

Annoncé dans le cadre de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031, Filon cible dans un premier temps les projets de minéraux critiques et stratégiques au Québec.





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Personne qualifiée

L'information scientifique et technique relative à First Phosphate contenue dans le présent communiqué de presse a été révisée et approuvée par Steeve Lavoie, géo., géologue en chef de First Phosphate, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX: FPHOY) (FSE: KD0) est une entreprise d'exploration et de développement minier ainsi que de technologies propres dédiée à la création et à la relocalisation d'une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, allant de la mine au marché, pour la production de batteries LFP en Amérique du Nord. Les marchés cibles incluent le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la sécurité nationale. La propriété phare Bégin-Lamarche de First Phosphate, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, constitue une ressource nord-américaine rare de phosphate igné produisant un phosphate de haute pureté, caractérisé par un très faible niveau d'impuretés.

Relations avec les investisseurs: https://firstphosphate.com/fr/investors

Renseignements généraux: https://firstphosphate.com/fr/contact

Site web: www.FirstPhosphate.com/fr

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Information prospective et mise en garde

Le présent communiqué contient certaines déclarations pouvant être considérées comme de « l'information prospective ». Toute déclaration portant sur des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou le rendement futur (souvent, mais pas toujours, au moyen d'expressions telles que « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe », « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu au calendrier », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de », ou des variantes de ces mots et expressions, ou encore en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient éventuellement » ou « seront » pris, se produire ou être atteints) ne constitue pas un énoncé de fait historique et peut constituer de l'information prospective. Plus particulièrement, le présent communiqué contient de l'information prospective relativement, entre autres, à la participation de la Société au programme Filon, à l'accompagnement qui sera offert et aux résultats attendus.

Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de rendement futur et les résultats ou développements réels peuvent différer de façon importante de ceux décrits dans ces déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent les prix du marché, les succès liés au développement et à l'exploration, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment des hypothèses relatives aux conditions économiques et commerciales générales; au fait que les calendriers d'ingénierie et de construction ainsi que les coûts en capital des projets d'exploration, de développement et d'expansion de la Société sont estimés correctement et ne sont pas touchés par des circonstances imprévues; à la capacité d'obtenir du financement pour ses activités proposées selon des modalités acceptables; à l'absence de détérioration importante des conditions économiques et commerciales générales; à l'absence de retards importants dans l'obtention des permis et autres approbations; à l'absence de perturbations importantes touchant les activités de la Société ou sa capacité d'accéder à l'équipement, aux services et aux fournitures d'exploitation requis en quantités suffisantes et en temps opportun; au fait que l'inflation et les prix des intrants des projets de la Société demeurent approximativement conformes aux niveaux anticipés; à la capacité de mener à bien les programmes d'exploration et de développement conformément aux attentes de la Société aux attentes relatives aux prix des matières premières, y compris les hypothèses concernant le P2O5 au fait que les relations de la Société avec les municipalités locales et les Premières Nations demeurent conformes aux attentes de la Société au fait que les relations de la Société avec les autres partenaires tiers et fournisseurs demeurent conformes aux attentes de la Société ainsi qu'au fait que les relations et les mesures gouvernementales demeurent conformes aux attentes de la Société. Les investisseurs sont avisés que de telles déclarations ne constituent pas des garanties de rendement futur et que les résultats ou développements réels peuvent différer de façon importante de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective contenue dans le présent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par les présentes mises en garde.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/306578

Source: First Phosphate Corp.