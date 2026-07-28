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Nemetschek SE erweitert Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 nach der Übernahme von HCSS und bekräftigt organischen Ausblick



28.07.2026 / 11:06 CET/CEST

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Nemetschek SE erweitert Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 nach der Übernahme von HCSS und bekräftigt organischen Ausblick München, 28. Juli 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN DE0006452907) bekräftigt nach dem ersten Halbjahr den bisherigen Ausblick für das operative Geschäft (d. h. ohne Akquisitionseffekte) für das Geschäftsjahr 2026 und konkretisiert gleichzeitig ihre Prognose aufgrund der Akquisition von HCSS. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026 unverändert ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 14 % bis 15 % sowie eine EBITDA-Marge zwischen 32 % und 33 %. Ohne die akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen hätte sich die EBITDA-Marge am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite bewegt. Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten. Unter Berücksichtigung der akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen und daher ausgehend vom Mittelpunkt der prognostizierten EBITDA-Marge von 32 % bis 33 % wird infolge der HCSS-Akquisition eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die erwarteten Effekte aus der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation - PPA) für HCSS sowie auf laufende Integrationskosten und wiederkehrende Aufwendungen für ein neu geschaffenes aktienbasiertes Vergütungsprogramm zurückzuführen. Dieses ist darauf ausgerichtet, die Wertsteigerung im Segment Build in den kommenden Jahren noch weiter zu stärken und voranzutreiben. Der erwartete Beitrag der HCSS-Akquisition auf Umsatz und EBITDA spiegelt dabei noch nicht das volle Potenzial der Akquisition wider. Die Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen der HCSS-Akquisition auf das Geschäftsjahr 2026 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Kaufpreisallokation (PPA), der im Laufe dieses Jahres erwartet wird. Die PPA wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst, mit dem Großteil der Effekte in den ersten sechs Monaten nach Closing. Nach vorläufigen Schätzungen wird erwartet, dass die Kaufpreisallokation (PPA) den Umsatz von HCSS im zweiten Halbjahr 2026 um einen Betrag im mittleren bis hohen Zwanzig-Millionen-Euro-Bereich reduziert mit einem entsprechenden Effekt auf das EBITDA. Wie geplant wird die Nemetschek Group am 30. Juli 2026 im Rahmen der Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts 2026 sowie einer virtuellen Analysten- und Investorenkonferenz ausführlich über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2026 sowie über den erwarteten Geschäftsverlauf im Jahr 2026 berichten.

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