Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 28
[28.07.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.07.26
IE000LZC9XXX
5,580,873.00
USD
0
46,176,546.81
8.2741
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.07.26
IE000DOZYXXX
3,083,579.00
EUR
0
16,971,596.69
5.5039
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.07.26
IE000GETKXXX
12,501.00
GBP
0
138,079.25
11.0455
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
28.07.26
IE000XIITXXX
25,879.00
GBP
0
206,454.60
7.9777