Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 29
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.07.26
|LU2994520XXX
|34,123,591.00
|USD
|0
|364,774,528.12
|10.6898
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.07.26
|LU2994520XXX
|1,854,600.00
|USD
|0
|18,766,641.61
|10.119
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.07.26
|LU2994521XXX
|109,095.00
|USD
|0
|1,136,545.98
|10.4179
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.07.26
|LU2994521XXX
|109,455.00
|GBP
|0
|1,099,910.15
|10.049
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.07.26
|LU3218628XXX
|2,300.00
|MXN
|0
|484,129.47
|210.4911
© 2026 PR Newswire