Principales conclusions :

Depuis 2013, un plus grand pourcentage de décès sur la route était attribuable aux drogues par rapport à l'alcool, à la distraction ou à l'excès de vitesse.

Le nombre de décès sur la route impliquant au moins un conducteur ayant obtenu un résultat positif au test de détection des drogues est passé de 487 en 2019 à 571 en 2023. Ce chiffre représente une augmentation par rapport au niveau de 230 en 2000.

Les collisions mortelles liées à la drogue comptaient pour environ deux décès routiers sur cinq (41,2 %) en 2023, en hausse par rapport à un décès routier sur trois (35 %) en 2019 et un sur dix (10,7 %) en 2000.

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 31 juillet 2026) - La Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), grâce au soutien financier de Desjardins Assurances, a publié un nouveau feuillet d'information, Collisions mortelles liées à la consommation de drogue au Canada | 2000-2023. Les principales conclusions d'une analyse de la base de données nationale de la FRBR révèlent que la présence des drogues occupe le premier plan des facteurs de décès dans des véhicules motorisés, faisant ressortir un risque grandissant pour les conducteurs canadiens.

En 2023, les données les plus récentes, les décès sur la route impliquant au moins un conducteur ayant obtenu un résultat positif au test de détection de drogues (p. ex., le cannabis, les drogues illégales, les médicaments sur ordonnance et en vente libre) ont grimpé à hauteur de 571, en hausse du niveau de 487 en 2019 et plus du double des 230 décès consignés en 2000. Ces décès sur la route liés à la consommation de drogues représentaient deux cinquièmes (41,2 %) des décès sur la route en 2023. Cette proportion était en progression par rapport à un niveau d'un peu plus d'un tiers (35 %) en 2019 et d'un dixième (10,7 %) en 2000. Depuis 2013, un plus grand pourcentage des décès sur la route impliquait la consommation de drogues par rapport aux autres facteurs, comme l'alcool, la distraction ou les excès de vitesse. En comparaison, moins d'un décès routier sur trois (29,3 %) était lié à la consommation d'alcool au Canada en 2023.

Selon le Chef de l'exploitation de la FRBR, Ward Vanlaar, « depuis des décennies, les stratégies de lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies ont surtout visé l'alcool, mais les données indiquent un nouveau phénomène qui exige des solutions différentes ». « L'affaiblissement des facultés dû aux drogues n'est plus un problème mineur sur nos routes; il est devenu le principal facteur de collisions mortelles. Des investissements accrus dans les contrôles routiers ainsi que des campagnes de sensibilisation adaptées et intensifiées sont nécessaires pour régler ce problème, qui diffère du profil de risque visé en priorité depuis longtemps. »

Les données confirment ces différences notoires chez les conducteurs aux facultés les plus amoindries. Entre 2019 et 2023, les résultats positifs aux tests de dépistage de drogues étaient presque les mêmes parmi les hommes blessés fatalement (54,1 %) et les conductrices (52,2 %), alors que, dans le passé, une plus grande proportion d'hommes conducteurs décédés obtenait un résultat positif au test d'alcoolémie que pour les conductrices. De plus, une proportion beaucoup plus grande (63,8 %) de jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans obtenait un résultat positif au test de détection des drogues, par rapport à environ deux conducteurs sur cinq âgés de 16 à 19 ans (42,1 %) et ceux qui ont 65 ans et plus (43,8 %). En particulier, pour la moitié des collisions mortelles liées aux drogues, le véhicule avait un seul occupant (50,6 %), alors qu'environ un tiers (35,6 %) des décès étaient dans des véhicules avec deux occupants ou plus. Le pourcentage de personnes décédées dans des collisions liées aux drogues la nuit (41,7 %) est sensiblement le même que le jour (36,8 %).

De plus, la consommation de cannabis chez les conducteurs décédés a augmenté depuis la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018. Avant cette date, 22,4 % de conducteurs décédés obtenaient un résultat positif au test de détection des drogues, tandis qu'après la légalisation, ce chiffre est passé à 27 %.

« Ces chiffres montrent à quel point, il faut davantage axer nos efforts sur les différentes caractéristiques des conducteurs aux facultés affaiblies par les drogues », confirme Steve Brown, associé de recherche et de collecte des données de la FRBR. « Les conducteurs et les conductrices en fin de vingtaine et en début de trentaine, et ceux qui conduisent seuls le jour ainsi que la nuit, constituent une part importante du problème. Il faut tenir compte de ces facteurs dans les messages de prévention, les initiatives de sensibilisation et les ressources d'application de la loi pour optimiser ces stratégies. Des efforts concertés sont également nécessaires pour combattre des perceptions erronées très répandues. Le cannabis altère certaines aptitudes essentielles à la conduite sécuritaire et ses effets combinés à ceux de l'alcool amplifient encore plus le risque. Il est dangereux de consommer du cannabis avant de conduire. »

Collision mortelles drogues 2000-2023

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Collisions mortelles liées à la consommation de drogue au Canada | 2000 - 2023

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Source: Traffic Injury Research Foundation