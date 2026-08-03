Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Die UmweltBank hat drei neue ETFs aufgelegt und erweitert damit das eigene Fondsportfolio auf insgesamt fünf ETFs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit einem Aktien-ETF und zwei Anleihen-ETFs vergrößert die Bank ihr Angebot nun um sinnvolle Bausteine für eine breit diversifizierte Geldanlage und ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern, gezielt in den europäischen Markt zu investieren. Alle Fonds folgen dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank und erfüllen damit die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die ETFs sind ab sofort börslich handelbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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