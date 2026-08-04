Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 04
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.08.26
|IE000CCQKXXX
|3,542,932.00
|EUR
|0
|36,392,695.65
|10.2719
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.08.26
|IE000I8CRXXX
|13,991.00
|EUR
|0
|139,274.44
|9.9546
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.08.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,260.88
|10.0522
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