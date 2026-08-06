ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/08/05
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|15541111.0000
|3.9497
|2026/08/05
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12026581.0000
|11.2805
|2026/08/05
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|18491864.0000
|6.5182
|2026/08/05
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.8347
|2026/08/05
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|6.6991
|2026/08/05
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|14095257.0000
|6.2704
|2026/08/05
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|33501254.0000
|8.4387
|2026/08/05
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|29970312.0000
|10.9082
|2026/08/05
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|11106088.0000
|7.7177
|2026/08/05
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|9068615.0000
|5.4476
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