Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|05/08/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|131300000.00
|1715659798.20
|9.6945
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|05/08/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|131300000.00
|1715659798.20
|13.0667
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|05/08/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|195100000.00
|2596130411.89
|13.3067
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|05/08/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|195100000.00
|2596130411.89
|9.8725
|GBP
© 2026 PR Newswire