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China verschärft den Druck - Heavy Rare Earths werden zum geopolitischen Machtinstrument
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PR Newswire
06.08.2026 08:06 Uhr
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Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 06

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/08/05 NT LSTD PRV EQ UCITS IE0008ZGIXXX USD 9540008.0000 32.4024
2026/08/05 WHD DJ ISL WD ETF USD ACC IE00073MUXXX USD 4792994.0000 11.8386
2026/08/05 WHD SP 500 SHR ETF USD AC IE000QF8TXXX USD 9556676.0000 11.2318
2026/08/05 USD ACC UCITS ETF IE000DHZXXXX USD 130000.0000 10.6289
2026/08/05 USD DIST UCITS ETF IE000ZDPZXXX USD 310000.0000 10.2595
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.