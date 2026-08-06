Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/08/05
|NT LSTD PRV EQ UCITS
|IE0008ZGIXXX
|USD
|9540008.0000
|32.4024
|2026/08/05
|WHD DJ ISL WD ETF USD ACC
|IE00073MUXXX
|USD
|4792994.0000
|11.8386
|2026/08/05
|WHD SP 500 SHR ETF USD AC
|IE000QF8TXXX
|USD
|9556676.0000
|11.2318
|2026/08/05
|USD ACC UCITS ETF
|IE000DHZXXXX
|USD
|130000.0000
|10.6289
|2026/08/05
|USD DIST UCITS ETF
|IE000ZDPZXXX
|USD
|310000.0000
|10.2595
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