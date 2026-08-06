Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 06.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China verschärft den Druck - Heavy Rare Earths werden zum geopolitischen Machtinstrument
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
06.08.2026 08:06 Uhr
29 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-08-05 NL0009272XXX 3938777.000 440383740.04 111.8072
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-08-05 NL0009272XXX 543000.000 43140644.35 79.4487
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-08-05 NL0009272XXX 360000.000 34317759.87 95.3271
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-08-05 NL0009690XXX 10685404.000 447532213.48 41.8826
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-08-05 NL0009690XXX 2208390.000 37229889.46 16.8584
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-08-05 NL0009690XXX 2426537.000 29812260.29 12.2859
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-08-05 NL0010273XXX 2681000.000 50712115.46 18.9154
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-08-05 NL0010731XXX 918000.000 89884323.96 97.9132
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-08-05 NL0011683XXX 164700000.000 9031916991.31 54.8386
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-08-05 NL0010408XXX 34303010.000 1474247751.02 42.9772
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-08-05 NL0009272XXX 318000.000 21002036.10 66.0441
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.