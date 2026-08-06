VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-08-05
|NL0009272XXX
|3938777.000
|440383740.04
|111.8072
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-08-05
|NL0009272XXX
|543000.000
|43140644.35
|79.4487
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-08-05
|NL0009272XXX
|360000.000
|34317759.87
|95.3271
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-08-05
|NL0009690XXX
|10685404.000
|447532213.48
|41.8826
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-08-05
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37229889.46
|16.8584
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-08-05
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29812260.29
|12.2859
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-08-05
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50712115.46
|18.9154
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-08-05
|NL0010731XXX
|918000.000
|89884323.96
|97.9132
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-08-05
|NL0011683XXX
|164700000.000
|9031916991.31
|54.8386
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-08-05
|NL0010408XXX
|34303010.000
|1474247751.02
|42.9772
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-08-05
|NL0009272XXX
|318000.000
|21002036.10
|66.0441
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