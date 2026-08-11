Für Trump Media & Technology Group (TMTG) wird es ungemütlich. Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump hat im zweiten Quartal einen gewaltigen Verlust eingefahren und zieht nun die Notbremse bei seiner bisherigen Expansionsstrategie. Statt sich gleichzeitig in Krypto, Online-Wetten, Fintech und andere Geschäftsfelder vorzuwagen, will sich das Unternehmen wieder stärker auf das konzentrieren, was eigentlich der Kern des Geschäfts sein sollte: Truth Social. Im zweiten Quartal summierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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