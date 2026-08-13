Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 13
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHLXXX
|USD
|1820000
|10.6918
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZIXXX
|USD
|1340000
|10.6379
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|USD
|15980000
|10.6375
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|GBP
|15980000
|7.8747
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBXXX
|USD
|10000
|10.5866
|12/08/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76XXX
|USD
|9240000
|10.5866
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