Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.26
|IE000CCQKXXX
|3,542,932.00
|EUR
|0
|36,429,392.35
|10.2823
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.26
|IE000I8CRXXX
|13,991.00
|EUR
|0
|139,414.91
|9.9646
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,336.62
|10.0673
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