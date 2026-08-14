Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.26
|IE000J8RGXXX
|134,282.00
|USD
|0
|1,341,088.21
|9.9871
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.26
|IE000P9STXXX
|1,947,662.00
|MXN
|0
|1,981,086,189.13
|1017.1612
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