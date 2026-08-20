Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 20
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.86
|Shrs:
|77,100,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.04
|Shrs:
|5,300,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.83
|Shrs:
|6,800,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.71
|Shrs:
|4,200,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|16.83
|Shrs:
|24,800,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.84
|Shrs:
|113,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|12.35
|Shrs:
|10,150,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|13.26
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.07
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.89
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.47
|Shrs:
|4,050,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.30
|Shrs:
|4,650,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.33
|Shrs:
|20,900,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.04
|Shrs:
|8,550,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.97
|Shrs:
|121,000,070.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.49
|Shrs:
|21,000,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,293.59
|Shrs:
|29,334,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.39
|Shrs:
|586,800,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.79
|Shrs:
|66,300,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|2,490,084.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.66
|Shrs:
|30,443,931.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.66
|Shrs:
|10,651,567.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.00
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.95
|Shrs:
|163,228.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.53
|Shrs:
|80,243,162.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|108,298.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.74
|Shrs:
|53,337,587.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|849.71
|Shrs:
|681,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.26
|Shrs:
|528,487.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|121,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.99
|Shrs:
|106,184,141.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.20
|Shrs:
|4,447,407.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.96
|Shrs:
|53,511,784.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.34
|Shrs:
|5,090,843.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.69
|Shrs:
|2,750,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.01
|Shrs:
|654,086.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.58
|Shrs:
|5,400,471.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.81
|Shrs:
|117,228.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.55
|Shrs:
|20,792,925.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|586,590.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.80
|Shrs:
|1,150,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.48
|Shrs:
|400,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.02
|Shrs:
|9,750,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.53
|Shrs:
|3,200,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.77
|Shrs:
|143,650,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.52
|Shrs:
|20,516,056.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|4,310,237.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|4,985,638.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHI
|Date:
|19/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.03
|Shrs:
|39,802.00
|Tckr:
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