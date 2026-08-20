Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 20
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|196533.00
|1380891.15
|7.0263
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|154910916.00
|1113159817.24
|7.1858
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|76057308.57
|5.5817
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2570181.00
|14881306.40
|5.79
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3110000.00
|20919704.57
|6.7266
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|31340.00
|216538.04
|6.9093
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|55735078.00
|387682045.75
|6.9558
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1643020.35
|6.1372
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|104012357.00
|920648199.41
|8.8513
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/08/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|32859030.60
|5.8465
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/08/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2300000.00
|15268613.71
|6.6385
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/08/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|65440000.00
|330069762.69
|5.0439
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/08/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12701153.89
|5.6956
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/08/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|230696.51
|5.0685
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/08/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10771680.66
|5.5239
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/08/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21089389.08
|5.0213
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/08/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|10137169.00
|50454726.50
|4.9772
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/08/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19814523.05
|5.009
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|19/08/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8778451.19
|5.521
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