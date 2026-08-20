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PR Newswire
20.08.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 20

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DGE IE000WJ7OXXX 196533.00 1380891.15 7.0263
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DGL IE000Q8N7XXX 154910916.00 1113159817.24 7.1858
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DGD IE00042EXXXX 13626311.00 76057308.57 5.5817
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DGH IE0001CEGXXX 2570181.00 14881306.40 5.79
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DEU IE0007WLHXXX 3110000.00 20919704.57 6.7266
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DUE IE0008H4JXXX 31340.00 216538.04 6.9093
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DUS IE000XERHXXX 55735078.00 387682045.75 6.9558
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DUH IE000DEXCXXX 267716.00 1643020.35 6.1372
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 19/08/2026 3DEM IE0002Z12XXX 104012357.00 920648199.41 8.8513
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 19/08/2026 REMD IE00063T9XXX 5620302.00 32859030.60 5.8465
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 19/08/2026 RDTM IE000VG2WXXX 2300000.00 15268613.71 6.6385
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 19/08/2026 RCEG IE000D1DAXXX 65440000.00 330069762.69 5.0439
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 19/08/2026 RHYE IE0000LTAXXX 2230000.00 12701153.89 5.6956
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 19/08/2026 RHYH IE000SI9EXXX 45516.00 230696.51 5.0685
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 19/08/2026 RHYG IE000LW5CXXX 1950000.00 10771680.66 5.5239
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 19/08/2026 3DCE IE000PUAKXXX 4200000.00 21089389.08 5.0213
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 19/08/2026 3DCH IE000A537XXX 10137169.00 50454726.50 4.9772
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 19/08/2026 3DCG IE000JJMOXXX 3955810.00 19814523.05 5.009
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 19/08/2026 RGSC IE000OHXGXXX 1590000.00 8778451.19 5.521
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.