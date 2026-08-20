Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 20
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/08/19
|NT LSTD PRV EQ UCITS
|IE0008ZGIXXX
|USD
|9540008.0000
|32.437
|2026/08/19
|WHD DJ ISL WD ETF USD ACC
|IE00073MUXXX
|USD
|4834994.0000
|11.8572
|2026/08/19
|WHD SP 500 SHR ETF USD AC
|IE000QF8TXXX
|USD
|9748352.0000
|11.1915
|2026/08/19
|USD ACC UCITS ETF
|IE000DHZXXXX
|USD
|190000.0000
|10.586
|2026/08/19
|USD DIST UCITS ETF
|IE000ZDPZXXX
|USD
|430000.0000
|10.2181
© 2026 PR Newswire