Berlin - Die Gästeliste für das von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegebene Mittagessen mit "gleichgesinnten EU-Staats- und Regierungschefs" steht. Österreich, Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden werden am Donnerstagmittag im Kanzleramt vertreten sein, wie aus dem Bundespresseamt am Mittwoch zu erfahren war.
Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte das Treffen bereits am Montag angekündigt, um die Teilnehmer aber ein großes Geheimnis gemacht. Das Treffen diene dem Austausch über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2028 bis 2034, hatte er gesagt.
Dem Vernehmen nach war als letztes Schweden auf die Liste der Teilnehmerländer gekommen, die anderen standen schon vorher mehr oder weniger fest. Klar war auch, dass Frankreich nicht vertreten sein wird.
Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte das Treffen bereits am Montag angekündigt, um die Teilnehmer aber ein großes Geheimnis gemacht. Das Treffen diene dem Austausch über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2028 bis 2034, hatte er gesagt.
Dem Vernehmen nach war als letztes Schweden auf die Liste der Teilnehmerländer gekommen, die anderen standen schon vorher mehr oder weniger fest. Klar war auch, dass Frankreich nicht vertreten sein wird.
© 2026 dts Nachrichtenagentur