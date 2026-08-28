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PR Newswire
28.08.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/08/27 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQXXX USD 15541111.0000 3.9259
2026/08/27 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZXXX USD 12026581.0000 11.8229
2026/08/27 CLASS USD ACC IE00BLRPRXXX USD 18591864.0000 6.4618
2026/08/27 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPXXX USD 386771.0000 6.7871
2026/08/27 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7FXXX USD 1252282.0000 6.4539
2026/08/27 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVXXX USD 14095257.0000 6.2733
2026/08/27 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3DXXX USD 33061254.0000 9.7139
2026/08/27 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A51XXX USD 29396042.0000 11.2019
2026/08/27 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XXX USD 10655281.0000 9.2821
2026/08/27 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7XXX USD 9068615.0000 5.4972

© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.