Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund name
|Share class name
|Date
|ISIN
|Currency
|NAV per share
|Shares outstanding
|Fund total net assets (EUR)
|ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF GBP Hedged Acc.
|27/08/2026
|LU2825557XXX
|GBP
|10.791
|156 822.00
|139 280 083.52
|ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF EUR Dist.
|27/08/2026
|LU2785470XXX
|EUR
|1 013.13
|36 453.00
|139 280 083.52
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
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