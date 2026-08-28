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PR Newswire
28.08.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity
Base (ShareClass) 		NAV per Share
Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DGE IE000WJ7OXXX 196533.00 1388334.19 7.0641
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DGL IE000Q8N7XXX 154927916.00 1118884447.53 7.222
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DGD IE00042EXXXX 13626311.00 76440058.76 5.6097
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DGH IE0001CEGXXX 2554701.00 14877909.68 5.8237
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DEU IE0007WLHXXX 3110000.00 20973044.76 6.7437
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DUE IE0008H4JXXX 21340.00 148133.41 6.9416
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DUS IE000XERHXXX 55946694.00 391145601.40 6.9914
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DUH IE000DEXCXXX 267716.00 1651378.41 6.1684
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 27/08/2026 3DEM IE0002Z12XXX 104812357.00 956428273.60 9.1251
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 27/08/2026 REMD IE00063T9XXX 5620302.00 33875514.15 6.0273
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 27/08/2026 RDTM IE000VG2WXXX 2300000.00 15407498.49 6.6989
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 27/08/2026 RCEG IE000D1DAXXX 65640000.00 331496868.92 5.0502
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 27/08/2026 RHYE IE0000LTAXXX 2230000.00 12735204.44 5.7109
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 27/08/2026 RHYH IE000SI9EXXX 45516.00 230957.52 5.0742
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 27/08/2026 RHYG IE000LW5CXXX 1950000.00 10783225.15 5.5299
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 27/08/2026 3DCE IE000PUAKXXX 4200000.00 21106154.17 5.0253
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 27/08/2026 3DCH IE000A537XXX 10137169.00 50478787.96 4.9796
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 27/08/2026 3DCG IE000JJMOXXX 3955810.00 19819432.07 5.0102
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 27/08/2026 RGSC IE000OHXGXXX 1590000.00 8824875.04 5.5502
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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