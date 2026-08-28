Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity
Base (ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|196533.00
|1388334.19
|7.0641
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|154927916.00
|1118884447.53
|7.222
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|76440058.76
|5.6097
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2554701.00
|14877909.68
|5.8237
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3110000.00
|20973044.76
|6.7437
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|21340.00
|148133.41
|6.9416
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|55946694.00
|391145601.40
|6.9914
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1651378.41
|6.1684
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|104812357.00
|956428273.60
|9.1251
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/08/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|33875514.15
|6.0273
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|27/08/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2300000.00
|15407498.49
|6.6989
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|27/08/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|65640000.00
|331496868.92
|5.0502
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|27/08/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12735204.44
|5.7109
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|27/08/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|230957.52
|5.0742
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|27/08/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10783225.15
|5.5299
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|27/08/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21106154.17
|5.0253
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|27/08/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|10137169.00
|50478787.96
|4.9796
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|27/08/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19819432.07
|5.0102
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|27/08/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8824875.04
|5.5502
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