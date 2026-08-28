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PR Newswire
28.08.2026 08:06 Uhr
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Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/08/27 NT LSTD PRV EQ UCITS IE0008ZGIXXX USD 9540008.0000 32.5718
2026/08/27 WHD DJ ISL WD ETF USD ACC IE00073MUXXX USD 5477459.0000 12.0695
2026/08/27 WHD SP 500 SHR ETF USD AC IE000QF8TXXX USD 10985978.0000 11.2708
2026/08/27 USD ACC UCITS ETF IE000DHZXXXX USD 190000.0000 10.6182
2026/08/27 USD DIST UCITS ETF IE000ZDPZXXX USD 430000.0000 10.2492
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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