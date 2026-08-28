Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/08/27
|NT LSTD PRV EQ UCITS
|IE0008ZGIXXX
|USD
|9540008.0000
|32.5718
|2026/08/27
|WHD DJ ISL WD ETF USD ACC
|IE00073MUXXX
|USD
|5477459.0000
|12.0695
|2026/08/27
|WHD SP 500 SHR ETF USD AC
|IE000QF8TXXX
|USD
|10985978.0000
|11.2708
|2026/08/27
|USD ACC UCITS ETF
|IE000DHZXXXX
|USD
|190000.0000
|10.6182
|2026/08/27
|USD DIST UCITS ETF
|IE000ZDPZXXX
|USD
|430000.0000
|10.2492
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