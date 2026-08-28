VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-08-27
|NL0009272XXX
|3938777.000
|439174654.09
|111.5003
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-08-27
|NL0009272XXX
|553000.000
|43788503.73
|79.1836
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-08-27
|NL0009272XXX
|360000.000
|34222126.44
|95.0615
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-08-27
|NL0009690XXX
|10910404.000
|446306216.71
|40.9065
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-08-27
|NL0009690XXX
|2108390.000
|35351433.40
|16.7670
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-08-27
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29604034.75
|12.2001
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-08-27
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50577039.61
|18.8650
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-08-27
|NL0010731XXX
|918000.000
|89566760.50
|97.5673
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-08-27
|NL0011683XXX
|170550000.000
|9371646540.83
|54.9496
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-08-27
|NL0010408XXX
|35103010.000
|1509911003.45
|43.0137
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-08-27
|NL0009272XXX
|318000.000
|20914617.53
|65.7692
© 2026 PR Newswire