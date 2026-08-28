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PR Newswire
28.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-08-27 NL0009272XXX 3938777.000 439174654.09 111.5003
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-08-27 NL0009272XXX 553000.000 43788503.73 79.1836
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-08-27 NL0009272XXX 360000.000 34222126.44 95.0615
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-08-27 NL0009690XXX 10910404.000 446306216.71 40.9065
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-08-27 NL0009690XXX 2108390.000 35351433.40 16.7670
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-08-27 NL0009690XXX 2426537.000 29604034.75 12.2001
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-08-27 NL0010273XXX 2681000.000 50577039.61 18.8650
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-08-27 NL0010731XXX 918000.000 89566760.50 97.5673
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-08-27 NL0011683XXX 170550000.000 9371646540.83 54.9496
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-08-27 NL0010408XXX 35103010.000 1509911003.45 43.0137
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-08-27 NL0009272XXX 318000.000 20914617.53 65.7692
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.