Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.87
|Shrs:
|76,800,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.05
|Shrs:
|5,250,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.84
|Shrs:
|6,800,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.71
|Shrs:
|4,200,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|16.87
|Shrs:
|24,950,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.83
|Shrs:
|113,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|12.38
|Shrs:
|10,300,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|13.30
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.10
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.93
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.45
|Shrs:
|4,050,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.48
|Shrs:
|4,650,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.39
|Shrs:
|20,900,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.05
|Shrs:
|8,550,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.02
|Shrs:
|121,350,070.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.54
|Shrs:
|21,150,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,323.74
|Shrs:
|30,584,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.61
|Shrs:
|586,800,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.84
|Shrs:
|66,700,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.28
|Shrs:
|931,806.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.68
|Shrs:
|30,443,931.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.60
|Shrs:
|9,880,413.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.93
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.90
|Shrs:
|263,228.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.53
|Shrs:
|80,011,483.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.00
|Shrs:
|108,298.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.70
|Shrs:
|53,337,587.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|869.51
|Shrs:
|681,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.20
|Shrs:
|528,487.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|121,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.01
|Shrs:
|107,104,141.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|4,972,407.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.97
|Shrs:
|53,898,305.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|5,043,173.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.71
|Shrs:
|2,800,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.95
|Shrs:
|654,086.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.59
|Shrs:
|5,400,471.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.74
|Shrs:
|117,228.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.56
|Shrs:
|20,538,364.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.93
|Shrs:
|516,590.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.82
|Shrs:
|1,150,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.49
|Shrs:
|400,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.04
|Shrs:
|9,750,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.47
|Shrs:
|3,200,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.81
|Shrs:
|143,650,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.53
|Shrs:
|20,416,056.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.03
|Shrs:
|4,310,237.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|4,985,638.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHI
|Date:
|27/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|39,802.00
|Tckr:
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