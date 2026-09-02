EQS-News: Aurzen Official
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IRVINE, Kalifornien, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Kurz vor Beginn der IFA 2026 präsentiert Aurzen den ZIP Pro - den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren Full-HD-Taschenprojektor - am Times Square. Der Aurzen ZIP Pro wurde für ein unkompliziertes mobiles Bilderlebnis entwickelt und bietet jederzeit und überall ein 80 Zoll großes Full-HD-Bild. Von Hotelzimmern bis zu spontanen Präsentationsterminen und von Wänden in gemütlichen Schlafzimmern bis hin zu Campingzelten oder dem Innenraum eines Tesla verbindet das kompakte, dreifach zusammenklappbare Design ein Großbilderlebnis mit unkomplizierter Mobilität.
Um ein solches Maß an Mobilität zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei der Bildqualität zu machen, musste ein klassischer Hardware-Engpass im Projektordesign überwunden werden: Wie lässt sich die Helligkeit bei einem Gerät im Taschenformat maximieren? Um dieses Problem zu lösen, basiert ZIP Pro auf einer firmeneigenen optischen Architektur, die speziell entwickelt wurde, um Bauvolumen, Wärmeableitung und Lichtleistung in einem ultrakompakten Gehäuse optimal aufeinander abzustimmen. Das Ergebnis ist ein neues Taschenprojektorformat mit Full-HD-Leistung, das auf einen durch und durch mobilen Lebensstil zugeschnitten ist.
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Informationen zu Aurzen
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02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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