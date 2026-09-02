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WKN: 577330 | ISIN: DE0005773303 | Ticker-Symbol: FRA
Xetra
01.09.26 | 17:35
62,40 Euro
-1,50 % -0,95
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
Europa 600
1-Jahres-Chart
FRAPORT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRAPORT AG 5-Tage-Chart
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61,9062,0509:02
Dow Jones News
02.09.2026 08:21 Uhr
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KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600)

DJ INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro-Stoxx-600

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft. 

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES 

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

DJ KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600)

(In der um 6.24 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss der Name des Index in der Überschrift korrekt: Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600) lauten.

Es folgt die korrigierte Fassung.)

INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft. 

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES 

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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