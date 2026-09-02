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Circularity Champion Award 2026: 24 Finalisten in fünf Kategorien nominiert



02.09.2026 / 09:35 CET/CEST

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Eine hochkarätige Jury würdigt innovative Lösungen für Kreislaufwirtschaft - Preisverleihung im Rahmen der 15. Responsible Leadership Conference am 12. und 13. Oktober 2026 in Düsseldorf FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Das F.A.Z. Institut und die Jury des Circularity Champion Award 2026 haben die Finalisten für die diesjährige Auszeichnung bekannt gegeben. Aus über 70 Bewerbungen wurden 24 Projekte in fünf Kategorien ausgewählt. Sie zeigen, wie Materialien zurückgewonnen, Produkte länger genutzt, kreislauffähig gestaltet und ganze Wertschöpfungsketten neu organisiert werden können. Der Circularity Champion Award zeichnet Organisationen aller Branchen und Größen aus, die innovative Konzepte und wirksame Lösungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft entwickeln und erfolgreich umsetzen. Bewerben konnten sich Unternehmen ebenso wie Kommunen, kommunale Institutionen und Non-Profit-Organisationen - unabhängig von Größe, Branche oder Rechtsform. Die Finalisten repräsentieren unterschiedliche Branchen und Lösungsansätze: von Batterierecycling, Kunststoff- und Baustoffkreisläufen über reparierbare Elektromotoren, wiederverwendbare Verpackungen und aufbereitete IT bis hin zu digitalen Materialpässen, zirkulären Geschäftsmodellen und systemischen Plattformlösungen. Gemeinsam ist ihnen der Anspruch, Ressourcen zu schonen und Wertschöpfung dauerhaft zirkulärer zu gestalten. "Die diesjährigen Finalisten machen eindrucksvoll sichtbar, wie vielfältig der Weg in eine zirkuläre Wirtschaft ist. Sie verbinden technologische Innovation mit konkreter Umsetzung und zeigen, dass verantwortungsvolle Wertschöpfung dort entsteht, wo Materialien, Produkte und Geschäftsmodelle konsequent neu gedacht werden", sagt Prof. Dr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Initiative Verantwortung. Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie): Recycling & Rückgewinnung

Hansgrohe SE

OTTO DÖRNER GmbH (ORCA)

PreZero Battery Recycling GmbH

Saubermacher Recycling GmbH

WeSort.AI GmbH Wiederverwendung & Produktwert erhalten

AfB gemeinnützige GmbH

CWS Workwea

GIWA Kunststofftechnik

Schaeffler AG

Sea Me GmbH (zerooo) Design

Artemide Deutschland (Tolomeo)

delta pronatura (Dr. Beckmann)

NOVO-TECH Trading GmbH

Revoltech GmbH (LOVR) Cradle to Cradle

COMPO EXPERT (Floranid Twin)

Conluto

Erfurt & Sohn KG (ERFURT-Rauhfaser)

MELA (mela wear GmbH)

TRIQBRIQ AG Systemisches Umdenken (Rethink)

Circunomics GmbH

Madaster Germany GmbH

reo GmbH

Resourcify GmbH

Sym GmbH Preisverleihung am 13. Oktober 2026 Der Preis wird am zweiten Tag der 15. Responsible Leadership Conference überreicht. Die Konferenz findet am 12. und 13. Oktober 2026 unter dem Leitthema "Volle Kraft voraus - Zukunft weiter denken. Verantwortung leben." bei Design Offices Düsseldorf Fürst & Friedrich in Düsseldorf statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing. Über das F.A.Z. Institut Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um den Wandel aktiv mitzugestalten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Stefanie Wolf

Pariser Straße 1

60486 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91 124

E-Mail: s.wolf@faz-institut.de Anmeldung zur "15. Responsible Leadership Conference" unter: https://www.responsibleleadership.de/tickets Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3008923/Circularity_Champion_Award_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/circularity-champion-award-2026-24-finalisten-in-funf-kategorien-nominiert-302867343.html



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