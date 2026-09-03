Wallisellen - Die Allianz Suisse verzeichnet nach den schweren Hagelunwettern vom 28. August mittlerweile mehr als 11'000 Schadenmeldungen an Fahrzeugen. Die Zahl steigt weiterhin an. Um die grosse Anzahl Schadenfälle möglichst rasch und kundenfreundlich zu bearbeiten, hat die Allianz Suisse einen gezielten Triage-Prozess eingeführt und richtet in den betroffenen Regionen spezielle Hagel-Drive-Ins ein. Bereits bei der Schadenmeldung wird gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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