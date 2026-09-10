Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 10
[10.09.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|09.09.26
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|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|NET Asset Value
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|Ex Dividend Date
|09.09.26
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|2,300.00
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|Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF
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|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.09.26
|LU3372002XXX
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