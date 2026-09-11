Erste Produktion rückt näher: Baufortschritte, Studienkennzahlen und hochgradige Untertage-Optionen prägen diese Story!

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Der Edelmetallsektor bleibt positiv, wenngleich auch mal Volatil. Für Entwickler zählt deshalb nicht allein der Metallpreis, sondern vor allem die Kombination aus Genehmigungen, belastbaren Studien und Baufortschritt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Silver Tiger Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Damen und Herren,

Silber verbindet Investment- und Industrienachfrage. Der Silver Institute World Silver Survey 2026 zufolge dürfte der globale Markt 2026 das sechste Defizitjahr in Folge verzeichnen; erwartet wird eine Lücke von rund 46,3 Mio. Unzen. Für neue Minenprojekte wie das von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) ist das Umfeld damit grundsätzlich interessant.

Vom genehmigten Projekt zur Baustelle!

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) ist bei "El Tigre' einen entscheidenden Schritt weiter: Im November 2025 meldete das Unternehmen den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT für den Bau der "Stockwork'-Zone. Im März 2026 genehmigte der Verwaltungsrat die Bauentscheidung und Silver Tiger schloss einen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)-Vertrag mit Kappes, Cassidy & Associates sowie Kappes, Cassiday del Norte.

Das jüngste Bau-Update vom 8. Juli 2026 liefert belastbare Meilensteine: Das mexikanische Engineering- und Bauteam umfasste 166 Personen und hatte 100.000 Arbeitsstunden geleistet. Die Beschaffung von Brecher, Förder- und Stacker-System sowie Merrill-Crowe-Anlage und Raffinerie war abgeschlossen. Die Erdarbeiten für Haufenlaugung, Teiche und Brecherplattformen hatten bereits begonnen und sind teilweise schon bis zu 60% fertiggestellt. Zudem waren Verbesserungen an der 46 Kilometer langen Zufahrt zu 25% abgeschlossen, und die Comisión Federal de Electricidad hat den Zugang zum Stromnetz gewährt.

Quelle: Silver Tiger Metals

Der erste Edelmetallguss ist nach Unternehmensangabe für Dezember 2027 vorgesehen. Die entscheidenden Meilensteine bleiben der weitere Baufortschritt, die Finanzierung der nächsten Projektphasen, die Inbetriebnahme der Anlage und der stabile Betrieb.

"Stockwork'-Zone liefert Wirtschaftliches Potenzial!

Die aktualisierte "Pre-Feasibility Study' ("PFS') vom Januar 2026 modelliert den Tagebau der "Stockwork'-Zone.

Quelle: Silver Tiger Metals

Sie basiert auf einem Silberpreis von 38,- USD je Unze und einem Goldpreis von 3.200,- USD je Unze. Unter diesen Annahmen kommt die Studie auf einen NPV5 nach Steuern von 456 Mio. USD, eine IRR von 65,7% und eine Amortisationsdauer von 1,4 Jahren. Über die modellierte zehnjährige Projektlaufzeit sollen 43 Mio. zahlbare AgEq-Unzen produziert werden, der anfängliche Kapitalbedarf wird mit 86,8 Mio. USD einschließlich einer Reserve für unvorhergesehene Ausgaben von 9,3 Mio. USD angesetzt. Die durchschnittlichen "AISC' werden mit 14,50 USD je AgEq-Unze ausgewiesen.

Quelle: Silver Tiger Metals

Die Sensitivitätsanalyse der "PFS' verdeutlicht den starken Edelmetallpreishebel der "Stockwork'-Zone. Im Basisfall liegt der Nachsteuer-NPV bei 456 Mio. USD, der Cashflow bei 625 Mio. USD und die Amortisationsdauer bei 1,4 Jahren. Bei einem Szenario von 110,- USD Silber und 5.600,- USD Gold könnte der NPV auf 1,19 Mrd. USD und der Nachsteuer-Cashflow auf 1,603 Mrd. USD steigen. Gleichzeitig würde sich die modellierte Amortisationsdauer auf 0,8 Jahre verkürzen, während die "IRR' von 65,7% auf 123,3% steigen würde. Die Tabelle zeigt damit das erhebliche Aufwärtspotenzial bei höheren Metallpreisen.

Untertagebau bringt hochgradige Option hinzu!

Parallel zum Tagebau hat Silver Tiger (WKN: A2P4YL) die Untertagekomponente technisch weiter ausgearbeitet. Die im Januar 2026 veröffentlichte "PEA' modelliert eine eigenständige Untertageoperation mit 15 Jahren Untertageproduktion und anschließend drei Jahren Verarbeitung historischer Rückstände. Im Basisfall - erneut 38,- USD Silber und 3.200,- USD Gold - weist sie einen NPV5 nach Steuern von 304 Mio. USD, eine "IRR' von 42,8% und eine Amortisationsdauer von 2,6 Jahren aus. Die "PEA' kalkuliert 38 Mio. zahlbare AgEq-Unzen, 83,5 Mio. USD initiales Kapital und "AISC' von 23,98 USD je AgEq-Unze.

Auch die Ressourcenseite liefert positives Potenzial: Für die "Out-of-Pit'-Ressource der Kategorien "Gemessen und Angezeigt' nennt die aktualisierte Schätzung durchschnittlich 543 g/t AgEq - gegenüber 255 g/t in der Ressourcenschätzung von 2024. Die nördlichen Adern außerhalb des "PEA'-Minenplans wurden mit einem vorläufigen Minenplan von 2,95 Mio. Tonnen zu durchschnittlich 343 g/t AgEq beziehungsweise 31,5 Mio. oz AgEq beschrieben, spezifische Kosten und ein belastbarer Produktionsplan waren dafür noch nicht ausgearbeitet.

Damit entsteht ein zweistufiges Profil: Die "Stockwork'-Zone ist der konkrete Bau- und Produktionspfad. Der Untertagebereich und die nördlichen Adern könnten das Produktionsprofil später erweitern.

Finanzierung und nächste Meilensteine!

Der jüngste veröffentlichte Zwischenabschluss zum 30. Juni 2026 weist Cash von 108,6 Mio. CAD aus. Das stärkt die Ausgangslage für die laufende Bauphase. Nichts desto trotz muss das Unternehmen den weiteren Kapitalbedarf, die zeitliche Priorisierung der Komponenten und mögliche Verwässerungs- oder Fremdfinanzierungsrisiken sorgfältig steuern.

Der Fortschritt bei Erdarbeiten und Zufahrt, die Installation der Maschinen, der Ausbau von Strom- und Standortinfrastruktur, die Finanzierung der nächsten Bauabschnitte sowie die angekündigten Bohr- und "Infill'-Programme. Der Zieltermin Dezember 2027 bleibt der zentrale Meilenstein für die geplante Inbetriebnahme.

Fazit:

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) hat "El Tigre' von einer Explorationsstory in eine sichtbare Entwicklungsstory überführt. Das voll genehmigte "Stockwork'-Zone-Projekt wird gebaut, die aktuelle "PFS' weist im Basisfall starke Wirtschaftlichkeitskennzahlen aus, und die hochgradige Untertagekomponente eröffnet zusätzliche Optionen. Und das in einem Silbermarkt, der defizitär bleibt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Einordnung

Die redaktionelle Darstellung stützt sich auf die nachfolgend verlinkten Unternehmensmeldungen, technischen Unterlagen und Finanzberichte sowie auf den World Silver Survey 2026 des Silver Institute.

Silver Institute, World Silver Survey 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Construction Update vom 08.07.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, PEA Underground, aktualisierte PFS und Sensitivitätsanalyse vom 20.01.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Genehmigungen für die Stockwork Zone vom 07.11.2025: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, ungeprüfter Zwischenabschluss zum 30.06.2026: Originalquelle öffnen

Disclaimer und Offenlegung

Werbung und Vergütung. Dieser Beitrag ist eine klar gekennzeichnete, entgeltliche Marketingmitteilung im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Silver Tiger Metals Inc.; die Veröffentlichung wird über SRC vergütet. Es handelt sich nicht um unabhängiges Investment-Research. Silver Tiger Metals Inc. hat den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich geprüft noch kommentiert oder freigegeben. Weder BaFin noch BCSC haben diese Veröffentlichung geprüft, gebilligt oder ihren Inhalt bestätigt; eine behördliche Billigung der Veröffentlichung oder der Wertpapiere wird nicht behauptet.

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Technische Angaben, Studien und Ressourcen. Technische und wissenschaftliche Angaben zu El Tigre beruhen auf den im Beitrag verlinkten Unternehmensveröffentlichungen und technischen Unterlagen. Der Verfasser hat diese Angaben nicht eigenständig verifiziert und ist kein Qualified Person im Sinne des kanadischen Bergbaurechts. NPV, IRR, Payback, Produktionsmengen, Kosten, AISC, AgEq und AuEq sind - soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet - Ergebnisse beziehungsweise Kennzahlen technischer oder wirtschaftlicher Studien. Eine PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und bietet regelmäßig eine geringere Sicherheit als eine PFS. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben nicht automatisch nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit; insbesondere eine abgeleitete Ressource kann möglicherweise nicht in eine Reserve überführt oder wirtschaftlich abgebaut werden. AgEq, AuEq und AISC sind keine einheitlich gesetzlich definierten Größen; Vergleiche mit anderen Unternehmen können eingeschränkt sein. Maßgeblich bleiben die vollständigen Originalberichte und die dort genannten Annahmen.

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