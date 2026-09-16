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CH

WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
16.09.26 | 08:01
2,700 Euro
+0,37 % +0,010
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6852,75508:55
Dow Jones News
16.09.2026 08:33 Uhr
226 Leser
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Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
16-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 15 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 
each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     100,000  50,000 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.7300  GBP2.3350 
share)                       
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.6800  GBP2.3000 
share)                       
Volume weighted average price paid EUR2.7103  GBP2.3169 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 627,623,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
1,542      2.7050        XDUB     08:17:13      00030997847TRDU0 
421       2.7050        XDUB     08:29:15      00030997941TRDU0 
1,057      2.7050        XDUB     08:29:15      00030997940TRDU0 
1,362      2.7000        XDUB     08:31:45      00030997943TRDU0 
824       2.6950        XDUB     08:37:53      00030997952TRDU0 
512       2.6950        XDUB     08:37:53      00030997951TRDU0 
1,354      2.6850        XDUB     08:46:33      00030998008TRDU0 
83        2.6850        XDUB     09:02:21      00030998132TRDU0 
1,365      2.6850        XDUB     09:02:53      00030998133TRDU0 
33        2.6800        XDUB     09:02:53      00030998134TRDU0 
18        2.6800        XDUB     09:02:53      00030998135TRDU0 
1,552      2.6850        XDUB     09:11:35      00030998235TRDU0 
2,856      2.6900        XDUB     09:30:20      00030998383TRDU0 
1,486      2.6900        XDUB     09:39:13      00030998429TRDU0 
853       2.6900        XDUB     09:48:54      00030998659TRDU0 
594       2.6900        XDUB     09:48:54      00030998658TRDU0 
176       2.6850        XDUB     09:50:57      00030998686TRDU0 
1,396      2.6900        XDUB     10:00:04      00030998727TRDU0 
1,486      2.6900        XDUB     10:09:36      00030998769TRDU0 
1,566      2.6900        XDUB     10:20:01      00030998866TRDU0 
577       2.7050        XDUB     10:49:13      00030998929TRDU0 
80        2.7050        XDUB     10:49:13      00030998928TRDU0 
175       2.7050        XDUB     10:49:13      00030998927TRDU0 
2,962      2.7050        XDUB     10:49:14      00030998930TRDU0 
1,359      2.7000        XDUB     10:50:22      00030998934TRDU0 
321       2.7150        XDUB     11:12:09      00030998975TRDU0 
1,051      2.7150        XDUB     11:12:09      00030998974TRDU0 
1,464      2.7200        XDUB     11:21:33      00030998997TRDU0 
311       2.7250        XDUB     11:33:20      00030999028TRDU0 
1,049      2.7250        XDUB     11:33:20      00030999027TRDU0 
1,452      2.7300        XDUB     11:44:11      00030999059TRDU0 
598       2.7200        XDUB     11:56:04      00030999102TRDU0 
1,401      2.7250        XDUB     12:00:46      00030999120TRDU0 
346       2.7300        XDUB     12:12:03      00030999149TRDU0 
117       2.7300        XDUB     12:12:03      00030999148TRDU0 
925       2.7300        XDUB     12:12:03      00030999147TRDU0 
1,312      2.7200        XDUB     12:19:09      00030999197TRDU0 
1,477      2.7200        XDUB     12:44:57      00030999313TRDU0 
2,668      2.7200        XDUB     12:44:57      00030999312TRDU0 
1,579      2.7200        XDUB     12:44:57      00030999310TRDU0 
1,629      2.7150        XDUB     13:07:52      00030999377TRDU0 
892       2.7200        XDUB     13:24:42      00030999401TRDU0 
593       2.7200        XDUB     13:24:42      00030999400TRDU0 
86        2.7200        XDUB     13:33:08      00030999423TRDU0 
1,513      2.7200        XDUB     13:33:08      00030999422TRDU0 
1,373      2.7200        XDUB     13:40:15      00030999439TRDU0 
1,594      2.7250        XDUB     13:48:49      00030999461TRDU0 
2,734      2.7250        XDUB     13:58:48      00030999514TRDU0 
1,350      2.7250        XDUB     13:58:48      00030999513TRDU0 
1,448      2.7250        XDUB     13:58:48      00030999512TRDU0 
144       2.7200        XDUB     14:24:08      00030999831TRDU0 
390       2.7200        XDUB     14:24:08      00030999830TRDU0 
1,322      2.7200        XDUB     14:26:42      00030999835TRDU0 
1,346      2.7150        XDUB     14:31:22      00030999849TRDU0 
1,580      2.7150        XDUB     14:31:22      00030999848TRDU0 
1,323      2.7150        XDUB     14:31:22      00030999847TRDU0 
1,425      2.7100        XDUB     14:38:02      00031000025TRDU0 
1,402      2.7100        XDUB     14:38:02      00031000024TRDU0 
1,507      2.7050        XDUB     14:46:49      00031000183TRDU0 
1,481      2.7050        XDUB     14:46:49      00031000182TRDU0 
1,514      2.7100        XDUB     15:00:34      00031000268TRDU0 
1,332      2.7050        XDUB     15:05:06      00031000347TRDU0 
1,364      2.7050        XDUB     15:05:06      00031000346TRDU0 
1,395      2.7050        XDUB     15:05:06      00031000345TRDU0 
1,376      2.7050        XDUB     15:12:03      00031000360TRDU0 
1,378      2.7050        XDUB     15:12:03      00031000359TRDU0 
1,495      2.7100        XDUB     15:26:51      00031000586TRDU0 
1,486      2.7100        XDUB     15:26:51      00031000585TRDU0 
1,528      2.7100        XDUB     15:26:51      00031000584TRDU0 
1,347      2.7150        XDUB     15:40:19      00031000647TRDU0 
1,479      2.7150        XDUB     15:44:52      00031000680TRDU0 
4,171      2.7150        XDUB     15:44:52      00031000679TRDU0 
2,842      2.7150        XDUB     15:58:14      00031000848TRDU0 
1,424      2.7150        XDUB     16:01:04      00031000851TRDU0 
1,319      2.7100        XDUB     16:12:16      00031000890TRDU0 
1,430      2.7100        XDUB     16:12:16      00031000889TRDU0 
1,469      2.7100        XDUB     16:12:16      00031000888TRDU0 
928       2.7150        XDUB     16:22:17      00031000929TRDU0 
607       2.7150        XDUB     16:22:17      00031000928TRDU0 
217       2.7150        XDUB     16:24:24      00031000937TRDU0 
612       2.7150        XDUB     16:24:24      00031000936TRDU0 
608       2.7150        XDUB     16:24:24      00031000935TRDU0 
633       2.7150        XDUB     16:26:35      00031000956TRDU0 
1,038      2.7150        XDUB     16:26:35      00031000955TRDU0 
116       2.7150        XDUB     16:26:35      00031000954TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
830       2.3150        XLON     08:17:13      00030997846TRDU0 
480       2.3150        XLON     08:17:13      00030997845TRDU0 
92        2.3100        XLON     08:34:05      00030997950TRDU0 
951       2.3100        XLON     08:34:05      00030997949TRDU0 
192       2.3100        XLON     08:34:05      00030997948TRDU0 
2,658      2.3000        XLON     08:41:52      00030997965TRDU0 
1,361      2.3000        XLON     09:29:13      00030998374TRDU0 
1,467      2.3000        XLON     09:35:17      00030998408TRDU0 
1,377      2.3000        XLON     09:54:36      00030998690TRDU0 
342       2.3100        XLON     10:49:09      00030998926TRDU0 
343       2.3100        XLON     10:49:09      00030998925TRDU0 
343       2.3100        XLON     10:49:09      00030998924TRDU0 
2,726      2.3100        XLON     10:50:22      00030998933TRDU0 
353       2.3250        XLON     11:11:38      00030998971TRDU0 
1,057      2.3250        XLON     11:11:38      00030998970TRDU0 
83        2.3250        XLON     11:11:38      00030998969TRDU0 
438       2.3300        XLON     11:33:31      00030999030TRDU0 
1,053      2.3300        XLON     11:33:31      00030999029TRDU0 
1,480      2.3300        XLON     11:55:53      00030999101TRDU0 
1,487      2.3250        XLON     12:27:21      00030999225TRDU0 
1,333      2.3250        XLON     12:44:57      00030999311TRDU0 
1,337      2.3250        XLON     12:44:57      00030999309TRDU0 
1,337      2.3250        XLON     12:44:57      00030999308TRDU0 
1,256      2.3250        XLON     13:37:06      00030999429TRDU0 
381       2.3350        XLON     13:52:49      00030999495TRDU0 
905       2.3350        XLON     13:52:49      00030999494TRDU0 
3,128      2.3250        XLON     14:06:48      00030999605TRDU0 
1,398      2.3200        XLON     14:31:36      00030999851TRDU0 
1,366      2.3200        XLON     14:31:36      00030999850TRDU0 
1,322      2.3150        XLON     14:52:19      00031000236TRDU0 
933       2.3150        XLON     15:00:44      00031000269TRDU0 
1,323      2.3150        XLON     15:08:35      00031000355TRDU0 
1,341      2.3150        XLON     15:15:45      00031000363TRDU0 
1,281      2.3100        XLON     15:17:21      00031000369TRDU0 
2,163      2.3100        XLON     15:26:51      00031000583TRDU0 
2,608      2.3200        XLON     15:45:22      00031000683TRDU0 
1,110      2.3200        XLON     15:51:02      00031000703TRDU0 
351       2.3200        XLON     15:51:02      00031000702TRDU0 
2,797      2.3150        XLON     16:12:16      00031000887TRDU0 
46        2.3200        XLON     16:23:16      00031000932TRDU0 
442       2.3250        XLON     16:23:35      00031000934TRDU0 
861       2.3250        XLON     16:23:35      00031000933TRDU0 
811       2.3200        XLON     16:24:57      00031000939TRDU0 
1,057      2.3200        XLON     16:24:57      00031000938TRDU0

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 443374 
EQS News ID:  2399894 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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