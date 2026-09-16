DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 16-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 September 2026 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 15 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext London Stock Dublin Exchange Number of ordinary shares 100,000 50,000 purchased Highest price paid (per ordinary EUR2.7300 GBP2.3350 share) Lowest price paid (per ordinary EUR2.6800 GBP2.3000 share) Volume weighted average price paid EUR2.7103 GBP2.3169 (per ordinary share)
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.
Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 627,623,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary
Appendix Transaction Details
Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP
Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,542 2.7050 XDUB 08:17:13 00030997847TRDU0 421 2.7050 XDUB 08:29:15 00030997941TRDU0 1,057 2.7050 XDUB 08:29:15 00030997940TRDU0 1,362 2.7000 XDUB 08:31:45 00030997943TRDU0 824 2.6950 XDUB 08:37:53 00030997952TRDU0 512 2.6950 XDUB 08:37:53 00030997951TRDU0 1,354 2.6850 XDUB 08:46:33 00030998008TRDU0 83 2.6850 XDUB 09:02:21 00030998132TRDU0 1,365 2.6850 XDUB 09:02:53 00030998133TRDU0 33 2.6800 XDUB 09:02:53 00030998134TRDU0 18 2.6800 XDUB 09:02:53 00030998135TRDU0 1,552 2.6850 XDUB 09:11:35 00030998235TRDU0 2,856 2.6900 XDUB 09:30:20 00030998383TRDU0 1,486 2.6900 XDUB 09:39:13 00030998429TRDU0 853 2.6900 XDUB 09:48:54 00030998659TRDU0 594 2.6900 XDUB 09:48:54 00030998658TRDU0 176 2.6850 XDUB 09:50:57 00030998686TRDU0 1,396 2.6900 XDUB 10:00:04 00030998727TRDU0 1,486 2.6900 XDUB 10:09:36 00030998769TRDU0 1,566 2.6900 XDUB 10:20:01 00030998866TRDU0 577 2.7050 XDUB 10:49:13 00030998929TRDU0 80 2.7050 XDUB 10:49:13 00030998928TRDU0 175 2.7050 XDUB 10:49:13 00030998927TRDU0 2,962 2.7050 XDUB 10:49:14 00030998930TRDU0 1,359 2.7000 XDUB 10:50:22 00030998934TRDU0 321 2.7150 XDUB 11:12:09 00030998975TRDU0 1,051 2.7150 XDUB 11:12:09 00030998974TRDU0 1,464 2.7200 XDUB 11:21:33 00030998997TRDU0 311 2.7250 XDUB 11:33:20 00030999028TRDU0 1,049 2.7250 XDUB 11:33:20 00030999027TRDU0 1,452 2.7300 XDUB 11:44:11 00030999059TRDU0 598 2.7200 XDUB 11:56:04 00030999102TRDU0 1,401 2.7250 XDUB 12:00:46 00030999120TRDU0 346 2.7300 XDUB 12:12:03 00030999149TRDU0 117 2.7300 XDUB 12:12:03 00030999148TRDU0 925 2.7300 XDUB 12:12:03 00030999147TRDU0 1,312 2.7200 XDUB 12:19:09 00030999197TRDU0 1,477 2.7200 XDUB 12:44:57 00030999313TRDU0 2,668 2.7200 XDUB 12:44:57 00030999312TRDU0 1,579 2.7200 XDUB 12:44:57 00030999310TRDU0 1,629 2.7150 XDUB 13:07:52 00030999377TRDU0 892 2.7200 XDUB 13:24:42 00030999401TRDU0 593 2.7200 XDUB 13:24:42 00030999400TRDU0 86 2.7200 XDUB 13:33:08 00030999423TRDU0 1,513 2.7200 XDUB 13:33:08 00030999422TRDU0 1,373 2.7200 XDUB 13:40:15 00030999439TRDU0 1,594 2.7250 XDUB 13:48:49 00030999461TRDU0 2,734 2.7250 XDUB 13:58:48 00030999514TRDU0 1,350 2.7250 XDUB 13:58:48 00030999513TRDU0 1,448 2.7250 XDUB 13:58:48 00030999512TRDU0 144 2.7200 XDUB 14:24:08 00030999831TRDU0 390 2.7200 XDUB 14:24:08 00030999830TRDU0 1,322 2.7200 XDUB 14:26:42 00030999835TRDU0 1,346 2.7150 XDUB 14:31:22 00030999849TRDU0 1,580 2.7150 XDUB 14:31:22 00030999848TRDU0 1,323 2.7150 XDUB 14:31:22 00030999847TRDU0 1,425 2.7100 XDUB 14:38:02 00031000025TRDU0 1,402 2.7100 XDUB 14:38:02 00031000024TRDU0 1,507 2.7050 XDUB 14:46:49 00031000183TRDU0 1,481 2.7050 XDUB 14:46:49 00031000182TRDU0 1,514 2.7100 XDUB 15:00:34 00031000268TRDU0 1,332 2.7050 XDUB 15:05:06 00031000347TRDU0 1,364 2.7050 XDUB 15:05:06 00031000346TRDU0 1,395 2.7050 XDUB 15:05:06 00031000345TRDU0 1,376 2.7050 XDUB 15:12:03 00031000360TRDU0 1,378 2.7050 XDUB 15:12:03 00031000359TRDU0 1,495 2.7100 XDUB 15:26:51 00031000586TRDU0 1,486 2.7100 XDUB 15:26:51 00031000585TRDU0 1,528 2.7100 XDUB 15:26:51 00031000584TRDU0 1,347 2.7150 XDUB 15:40:19 00031000647TRDU0 1,479 2.7150 XDUB 15:44:52 00031000680TRDU0 4,171 2.7150 XDUB 15:44:52 00031000679TRDU0 2,842 2.7150 XDUB 15:58:14 00031000848TRDU0 1,424 2.7150 XDUB 16:01:04 00031000851TRDU0 1,319 2.7100 XDUB 16:12:16 00031000890TRDU0 1,430 2.7100 XDUB 16:12:16 00031000889TRDU0 1,469 2.7100 XDUB 16:12:16 00031000888TRDU0 928 2.7150 XDUB 16:22:17 00031000929TRDU0 607 2.7150 XDUB 16:22:17 00031000928TRDU0 217 2.7150 XDUB 16:24:24 00031000937TRDU0 612 2.7150 XDUB 16:24:24 00031000936TRDU0 608 2.7150 XDUB 16:24:24 00031000935TRDU0 633 2.7150 XDUB 16:26:35 00031000956TRDU0 1,038 2.7150 XDUB 16:26:35 00031000955TRDU0 116 2.7150 XDUB 16:26:35 00031000954TRDU0
London Stock Exchange
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 830 2.3150 XLON 08:17:13 00030997846TRDU0 480 2.3150 XLON 08:17:13 00030997845TRDU0 92 2.3100 XLON 08:34:05 00030997950TRDU0 951 2.3100 XLON 08:34:05 00030997949TRDU0 192 2.3100 XLON 08:34:05 00030997948TRDU0 2,658 2.3000 XLON 08:41:52 00030997965TRDU0 1,361 2.3000 XLON 09:29:13 00030998374TRDU0 1,467 2.3000 XLON 09:35:17 00030998408TRDU0 1,377 2.3000 XLON 09:54:36 00030998690TRDU0 342 2.3100 XLON 10:49:09 00030998926TRDU0 343 2.3100 XLON 10:49:09 00030998925TRDU0 343 2.3100 XLON 10:49:09 00030998924TRDU0 2,726 2.3100 XLON 10:50:22 00030998933TRDU0 353 2.3250 XLON 11:11:38 00030998971TRDU0 1,057 2.3250 XLON 11:11:38 00030998970TRDU0 83 2.3250 XLON 11:11:38 00030998969TRDU0 438 2.3300 XLON 11:33:31 00030999030TRDU0 1,053 2.3300 XLON 11:33:31 00030999029TRDU0 1,480 2.3300 XLON 11:55:53 00030999101TRDU0 1,487 2.3250 XLON 12:27:21 00030999225TRDU0 1,333 2.3250 XLON 12:44:57 00030999311TRDU0 1,337 2.3250 XLON 12:44:57 00030999309TRDU0 1,337 2.3250 XLON 12:44:57 00030999308TRDU0 1,256 2.3250 XLON 13:37:06 00030999429TRDU0 381 2.3350 XLON 13:52:49 00030999495TRDU0 905 2.3350 XLON 13:52:49 00030999494TRDU0 3,128 2.3250 XLON 14:06:48 00030999605TRDU0 1,398 2.3200 XLON 14:31:36 00030999851TRDU0 1,366 2.3200 XLON 14:31:36 00030999850TRDU0 1,322 2.3150 XLON 14:52:19 00031000236TRDU0 933 2.3150 XLON 15:00:44 00031000269TRDU0 1,323 2.3150 XLON 15:08:35 00031000355TRDU0 1,341 2.3150 XLON 15:15:45 00031000363TRDU0 1,281 2.3100 XLON 15:17:21 00031000369TRDU0 2,163 2.3100 XLON 15:26:51 00031000583TRDU0 2,608 2.3200 XLON 15:45:22 00031000683TRDU0 1,110 2.3200 XLON 15:51:02 00031000703TRDU0 351 2.3200 XLON 15:51:02 00031000702TRDU0 2,797 2.3150 XLON 16:12:16 00031000887TRDU0 46 2.3200 XLON 16:23:16 00031000932TRDU0 442 2.3250 XLON 16:23:35 00031000934TRDU0 861 2.3250 XLON 16:23:35 00031000933TRDU0 811 2.3200 XLON 16:24:57 00031000939TRDU0 1,057 2.3200 XLON 16:24:57 00031000938TRDU0
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ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 Sequence No.: 443374 EQS News ID: 2399894 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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September 16, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)